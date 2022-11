Famalicão: Reabilitação da Quinta de São Tiago vence Prémio Januário Godinho

A reabilitação e ampliação da moradia Quinta de São Tiago, na União de Freguesias de Antas e Abade Vermoim, é a obra vencedora da terceira edição do Prémio Januário Godinho, promovido pela Câmara Municipal com o objetivo de promover a salvaguarda e valorização do património edificado.

O projeto de arquitetura da obra foi da responsabilidade do gabinete NOARQ, NO Arquitetos Lda., tendo como autor o arquiteto José Carlos Nunes Oliveira. A promoção da obra ficou a cargo da empresa MT & Costa Sociedade Imobiliária, Lda. e a construção a cargo da empresa Henrique Cunha, Lda.

Com o valor de 7 mil euros, o prémio divide-se em 2 mil euros para o promotor e 5 mil euros para a equipa projetista e será entregue no dia 21 de novembro, em cerimónia que vai decorrer nos Paços do Concelho.

O prémio foi atribuído por unanimidade e o júri fala numa obra «meritória e bem conseguida». De acordo com a ata final do galardão, «a reabilitação recaiu sobre um edifício que já tinha sido intervencionado anteriormente, com práticas que o adulteraram», sendo que a solução adotada «procurou corrigir esses aspetos, melhorá-lo e recriar uma coerência dos novos espaços com a preexistência (…) com a introdução de novos elementos e volumetrias que valorizam todo o conjunto criando unidade».

O Prémio Januário Godinho foi criado em 2017 com o objetivo de promover a salvaguarda e valorização do património edificado, assim como promover a divulgação do trabalho desenvolvido por projetistas, construtores e promotores. O prémio é de frequência bienal, sendo esta terceira edição referente a obras concluídas nos anos de 2019 e 2020.

A reabilitação do Palácio da Igreja Velha, em Vermoim, foi a obra vencedora da primeira edição do prémio e a reabilitação da “Casa Serafim e Esperança Oliveira”, no centro da cidade, venceu a segunda edição da iniciativa.

Januário Godinho nasceu a 16 de agosto de 1910 no concelho de Ovar. A vasta obra que deixou em Famalicão e a sua sensibilidade no equilíbrio entre novo e tradição, constituem ensinamentos que merecem ser difundidos e homenageados através deste prémio.

Da obra deixada em Vila Nova de Famalicão por Januário Godinho destaca-se o edifício dos Paços do Concelho e o antigo Tribunal; na freguesia de Antas o edifício para o Banco Português do Atlântico (1953); na freguesia de Brufe a casa Afonso Barbosa (1940-42); na freguesia do Louro várias construções na Quinta de Seara, propriedade do banqueiro Artur Cupertino de Miranda, o mercado, a igreja, a Casa do Povo, o centro paroquial e o cemitério. Na freguesia de Requião, cujo promotor foi o industrial Manuel Gonçalves, destaca-se o projeto da Casa Manuel Gonçalves, a Quinta de Compostela e a Têxteis Manuel Gonçalves.