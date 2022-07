Famalicão: Realty ONE abre loja na vila de Joane

Famalicão: Secundária Padre Benjamim Salgado é a melhor escola do concelho no ranking nacional

Foi divulgado, esta sexta-feira, o ranking nacional das escolas, segundo os exames nacionais do ano 2021.

A melhor escola famalicense é, novamente, a Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, com uma média de exames de 12,4 e o 112 lugar do ranking nacional. Segue-se a Secundária Camilo Castelo Branco, com 11,9, no 138 lugar. A terceira melhor escola famalicense é a D. Sancho I, com uma média de exames de 11,6, correspondente à posição 203 do ranking.

A melhor escola do distrito é o Colégio D. Diogo Sousa, em Braga

As médias dos exames nacionais do secundário desceram em 2021, em comparação com o ano anterior. Pelo terceiro ano consecutivo, não há nenhuma escola pública nas primeiras trinta.