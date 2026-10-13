Cerca de 150 atletas do Norte de Portugal e Galiza vão participar no IV Torneio de Boccia, Boccia DI e Boccia BC3 do Eixo Atlântico. A competição realiza-se a 31 de outubro, no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme.

Vão participar jovens oriundos de catorze municípios portugueses e espanhóis que disputam a fase de grupos pelas 10h00 e a fase eliminatória a partir das 14h00. Em competição estarão 23 equipas, três delas famalicenses.

O Torneio Boccia, Boccia DI e Boccia BC3 do Eixo Atlântico é organizado pelo Município de Famalicão e o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, enquadrado no programa de cooperação Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027.