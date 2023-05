Famalicão recebe a Batalha das Flores na tarde deste domingo

Uma mulher com cerca de 30 anos ficou ferida na sequência de um despiste rodoviário ocorrido na fronteira entre as freguesias de Cavalões e Gondifelos, concelho de Famalicão, na tarde deste sábado. A condutora seguia no sentido Póvoa de Varzim – Famalicão quando a viatura terá embatido com no muro de uma habitação.

Os Bombeiros Famalicenses prestaram socorro com uma ambulância e três operacionais. O trânsito esteve condicionado em ambos os sentidos durante cerca de uma hora, sendo normalizado pelas 18:50, após a viatura sinistrada ter sido removida por um reboque.

A vítima, que já tinha saído da viatura pelo próprio pé, foi transportada para o Hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros. A GNR registou a ocorrência.

Fonte: O Minho