Famalicão recebe a etapa mais longa do Grande Prémio de Ciclismo do Minho

O 33º Grande Prémio do Minho de Ciclismo – Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto 2023 vai para a estrada de 21 a 23 de julho e o concelho de Famalicão recebe a etapa mais longa, 107,9 km, com partida e chegada em Oliveira Santa Maria.

A segunda etapa, a 22 de julho, vai passar por 16 freguesias famalicenses e, pelo meio, os ciclistas vão encontrar três metas volantes: Riba d’Ave, Carlos Carvalho (Pousada de Saramagos) e José Azevedo (Ruivães) e dois prémios de montanha, ambas em Pedome e de 1.ª categoria.

A prova, destinada ao escalão júnior foi apresentada esta sexta-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho de Viana do Castelo. O Grande Prémio vai percorrer as estradas minhotas de Guimarães (Azurém), Vila Nova de Famalicão (Oliveira Santa Maria) e Viana do Castelo ao longo dos dias 21, 22 e 23 de julho. O pelotão, que vai percorrer 303,2 km, com sete metas volantes e seis prémios de montanha, contará com 162 elementos, em representação de 12 nacionalidades e num total de 27 equipas: 14 portuguesas, 12 espanholas e uma francesa.

O 33.º Grande Prémio do Minho, prova que se destina à categoria de juniores, arranca dia 21 com a etapa de Azurém-Azurém, numa extensão de 106,2 quilómetros, contando com duas metas volantes (Município de Fafe e Tradição e Prestígio) e dois prémios de montanha (Vieira do Minho e Gonça) ambas de 2.ª categoria.

No segundo dia os ciclistas viajam até Famalicão, para aquela que é a etapa mais longa, 107,9 quilómetros, com partida e chegada em Oliveira Santa Maria e com passagem por 16 freguesias.

A etapa decisiva para esta edição do GPM realiza-se dia 23 e tendo como palco Viana do Castelo. O pelotão tem pela frente um percurso de 89,2 quilómetros com duas metas volantes (Barroselas e Santa Marta de Portuzelo) e dois prémios de montanha (Montaria e Outeiro).