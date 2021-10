Famalicão recebe encontro dos amantes do modelo 4L da Renault

A delegação Norte do 4.clube.portugal dos amantes do modelo 4 da Renault, carinhosamente conhecida como 4L, vão reunir no dia 7 de novembro, em Famalicão, num magusto que marcará os 60 anos deste icónico modelo. O ponto de encontro será às 9 horas na Central de Camionagem de Famalicão.

Por volta do meio-dia, terá lugar no Parque de Merendas de Seide S. Miguel o almoço convívio em que cada participante deverá trazer o seu farnel.

Durante a tarde será feita uma visita à Casa Museu de Camilo Castelo Branco, depois as castanhas assadas e a exposição das viaturas no parque de estacionamento do Parque.

Seguidamente os participantes serão recebidos na Adega da Casa Agrícola de Compostela para uma visita guiada às vinhas e com uma prova de vinhos nas instalações.

Inscrições até ao dia 3 de novembro para o seguinte número: 911 512 534 (Núcleo Norte – 4.clube.portugal)

O modelo surgiu, pela primeira vez, a 3 de agosto de 1961 e manteve-se em produção até 1992. Foram produzidas 8.135.424 milhões de unidades em 28 países (20 fábricas) espalhadas por 5 continentes.