Em parceria com o Município de Famalicão, a Agência para a Competitividade, Inovação e Turismo de Portugal vai promover um workshop gratuito sobre “Decisões que Fazem Crescer: Estratégia e Indicadores para o Negócio”, dia 3 de novembro.

A iniciativa destina-se a empreendedores, empresários e gestores de micro, pequenas e médias empresas e decorre na Casa do Território, no Parque da Devesa, das 14h30 às 18h30.

O workshop pretende reforçar as competências de gestão dos participantes, acompanhar a evolução dos negócios e tomar decisões mais informadas, com base em dados financeiros e não financeiros.

Ao longo da sessão, serão abordados temas como a definição de objetivos e prioridades empresariais, a interpretação de indicadores financeiros, comerciais e operacionais, a análise de risco e oportunidades e a definição de estratégias de crescimento.

O programa contempla ainda a construção de um painel de indicadores de gestão (dashboard), que permita monitorizar o desempenho empresarial, analisar um caso prático, identificar problemas, oportunidades e ações de melhoria.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia em www.famalicaomadein.pt .