Famalicão recebe mais um workshop do projeto Acelerar o Norte

A Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este celebrou, na passada sexta-feira, o 31º aniversário que teve como prenda a inauguração da Oficina da Criança. Trata-se de um equipamento que resulta da candidatura apresentada e reconhecida com o Prémio Caixa Social 24. É um moderno serviço/resposta social constituído por uma sala de integração e estimulação sensorial, com o apoio de uma equipa multidisciplinar composta por terapeuta da fala, psicóloga do desenvolvimento, psicomotricista e terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial, destinado a diagnosticar e acompanhar crianças com Atraso Global de Desenvolvimento.

O aniversário foi celebrado durante o dia com todos os colaboradores e utentes dos vários equipamentos da Engenho, tendo a cerimónia oficial decorrido na parte da tarde, no Centro de Apoio Comunitário, com a inauguração da Oficina da Criança e um momento de reconhecimento aos colaboradores com 25 anos ao serviço da instituição.

Na ocasião, o presidente da Engenho, Manuel Augusto Araújo, considerou premente «encontrar meios e recursos para apoiar estas crianças e famílias», porque nos últimos anos, como referiu, tem-se assistido a um aumento significativo e preocupante de crianças com perturbações ao nível do neurodesenvolvimento, como Perturbação de Hiperatividade, Défice de Atenção e Perturbações do Espetro do Autismo, entre outras.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, realçou a importância deste serviço «pela sua natureza e finalidade», sublinhando a «capacidade inovadora que a ENGENHO tem demonstrado no desenvolvimento social e processos/dinâmicas inclusivas ao serviço da comunidade» que merecem «todo o apoio da autarquia».

Perante a problemática cada vez mais emergente, o dirigente da ENGENHO manifestou a intenção de abrir este serviço à comunidade. Para o efeito, espera contar com o apoio de parceiros como o Instituto da Segurança Social, Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, Empresas e Amigos da Instituição, pois «ninguém poderá ficar indiferente a esta preocupante realidade silenciosa, que de modo algum pode ser negligenciada».

Além do presidente da Câmara Municipal, estiveram presentes a diretora do Agrupamento de Escola D. Maria II, o diretor do Centro de Emprego, autarcas, associados honorários a amigos da ENGENHO.