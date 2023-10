Famalicão recebe o Benfica na manhã de domingo no Estádio Municipal

A equipa feminina do FC Famalicão volta a jogar no Estádio Municipal. Pela segunda vez na sua curta história, o conjunto famalicense volta a pisar o principal palco desportivo do concelho, na receção ao Benfica, a contar para a quinta jornada da Liga BPI. O jogo terá, ainda, direito a transmissão televisiva em direto, via TVI.

O jogo está marcado para as 11 horas de domingo. Os sócios têm entrada mediante bilhete a 3 euros, enquanto que o público paga 5 euros. Os bilhetes estarão à venda no dia do jogo, na bilheteira junto à porta 1 do Municipal de Famalicão.

Cumpridas quatro jornadas, as benfiquistas são líderes invictas, com 12 pontos, enquanto que as famalicenses, treinadas por Miguel Santos, somam 3 pontos.