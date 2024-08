Famalicão recebe o Boavista este sábado: Bilhetes já disponíveis

Na noite desta quarta-feira, no terreno do Santa Eulália, em Vizela, o GD Joane disputa a Supertaça da AF Braga tendo como adversário o Vieira.

Na partida, marcada para as 20 horas, o emblema joanense vai tentar conquistar mais um troféu, depois do título de campeão da Pró Nacional e da Taça dos Campeões do Minho, ganha no início do mês ao Atlético dos Arcos, de Viana do Castelo.

No lançamento deste jogo, que aconteceu esta segunda-feira, na AF Braga, Ricardo Lopes, adjunto de Duarte Nuno, aponta a vitória como a única meta. Muito embora a equipa vá disputar três partidas numa semana – arranque do Campeonato de Portugal, no domingo; Supertaça; e nova jornada do campeonato, no próximo fim de semana – Ricardo Lopes assinala que apesar da sobrecarga de jogos, «nestas situações, o cansaço é esquecido. Todos estão a pensar no trabalho, com uma competência enorme e muito motivados para este jogo». O adjunto joanense reconhece a qualidade do adversário, o Vieira, vencedor da Taça da AF Braga, «mas é uma final que queremos vencer» para dar continuidade ao bom arranque da época.

Já o diretor desportivo, Vítor Meira, quer dar sequência «às conquistas que já tivemos (Pró- -Nacional e Taça Campeões do Minho)». As três partidas num curto de espaço de tempo obriga «a outra gestão» e será ultrapassada «com a humildade e a identidade de sempre», mas «com muito respeito pelo Vieira».

A Supertaça da AF Braga vai ser arbitrada, pela primeira vez, por uma mulher. Tânia Patrão terá como adjuntos José Pereira e João Macedo. Ana Maria Silva vai ser a quarta árbitra.