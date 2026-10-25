Famalicão recebe, na noite de 6 de novembro, a primeira edição da Enorientação, uma prova que desafia os participantes a encontrar 12 pontos no centro da cidade, com a ajuda de um mapa.

A iniciativa faz parte do programa do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre de 6 a 8 de novembro, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O percurso tem cerca de quatro quilómetros e pode ser feito a correr ou a caminhar, a solo ou em duplas. O objetivo passa por encontrar os 12 pontos assinalados no mapa, cada um correspondente a um bago de uva, para completar o cacho.

A partida está marcada para as 19h30, no antigo Campo da Feira. A organização prevê uma concentração às 19h00 para explicar as regras da prova.

Os três primeiros classificados nas categorias masculina, feminina e duplas recebem prémios. Os participantes devem levar uma lanterna e, se possível, material refletor.

As inscrições custam 12 euros por pessoa ou 18 euros por dupla e estão disponíveis online.

No final, o percurso termina perto do recinto do Wine Fest, onde os participantes podem aproveitar a restante programação do evento.