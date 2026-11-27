Sob o mote “Participar para Transformar: da Voz das Crianças à Ação Local”, a Rede de Cidades Amigas das Crianças reuniu, no dia 24 de novembro, em Famalicão, 42 representantes de 13 municípios portugueses. A iniciativa decorreu no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, com a presença de técnicos, chefias e membros de executivos municipais ligados à área da educação.

O encontro promoveu a reflexão e partilha de experiências em torno da preparação de mecanismos de coordenação, a nível local, que reforcem a escuta ativa e incitem à participação das crianças nos processos de tomada de decisão dos organismos públicos.

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A par deste encontro, no dia 25 de novembro, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, houve uma reunião de preparação do projeto-piloto dos Grupos Consultivos Locais. Desenvolvido em parceria com a Universidade de Aveiro, o projeto-piloto tem como objetivo dinamizar a auscultação e participação ativa das crianças, através de novas dinâmicas de envolvimento, que serão testadas, numa primeira fase, em cinco municípios-piloto (Braga, Castro Daire, Esposende, Funchal e Vila Franca de Xira), antes de serem alargadas aos restantes municípios portugueses que integram a Rede de Cidades Amigas das Crianças.

O programa Cidades Amigas das Crianças, promovido pela UNICEF, tem por objetivo contribuir para a realização dos direitos da criança através da adoção de políticas locais centradas no bem-estar da comunidade e, principalmente, das crianças.

Recorde-se que em 2022, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou a celebração de um protocolo de colaboração com o Comité Português para a UNICEF para a implementação da iniciativa que procura a aplicação dos direitos das crianças nas decisões, políticas e programas dos municípios portugueses, incentivando a adoção de uma política coordenada para a infância e adolescência.

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