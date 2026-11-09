A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão vai acolher, dia 17 de novembro, o VIII Seminário de Intercâmbio de Experiências no Âmbito do Desporto, promovido pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, em parceria com o Município de Famalicão. O evento que tem início às 09h00.

O programa inclui uma mesa redonda sobre os desafios inerentes à implementação do desporto adaptado, que vai contar com a participação de representantes do Instituto Português do Desporto e Juventude, da Federación Galega de Deporte Adaptado e da ANDDI Portugal – Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, seguindo-se a apresentação de boas práticas dos municípios de Barcelos, Braga, Valongo, Vilagarcía de Arousa e Vila Nova de Famalicão.

O VIII Seminário de Intercâmbio de Experiências no Âmbito do Desporto é uma iniciativa certificada pelo IPDJ com 0,9 Unidades de Crédito (UC) para Treinadores de Desporto, Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos.

A participação é gratuita a inscrição e pode ser feita em www.famalicaodesportivo.pt