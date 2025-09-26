Famalicão recebe última paragem da Magic Van da Salsa Jeans a 30 de setembro

A cidade de Famalicão recebe, no próximo dia 30 de setembro, terça-feira, a última paragem da Magic Van da Salsa Jeans – uma carrinha transformada em provador itinerante, que tem percorrido o norte do país com o objetivo de promover a inclusão, a autoestima e o conceito de “Perfect Fit”, assinatura da marca.
O veículo estará estacionado na Praça 9 de Abril, entre as 10h00 e as 18h00, convidando todas as mulheres a experimentarem gratuitamente os jeans que melhor se ajustam ao seu corpo. O espaço recria o ambiente de uma loja, com sofás, espelhos e música, proporcionando uma experiência confortável e personalizada.
Durante a visita, será possível experimentar os modelos mais icónicos da Salsa — como Secret, Faith, Destiny, Wonder, Wide Leg, True e Low Rise — além dos novos fits Slouchy e Secret Silhouette, disponíveis em todos os tamanhos. Cada participante recebe um lenço exclusivo da marca, um código de 10% de desconto para compras futuras e uma sugestão personalizada de modelo, com direito a registar o momento com uma câmara Instax e deixar uma mensagem no diário da Magic Van.
A iniciativa arrancou a 18 de setembro em Bragança, tendo já passado por Chaves, Braga, Guimarães e Viana do Castelo. As duas últimas paragens antes de Famalicão acontecem em Matosinhos: no dia 28 de setembro, na Avenida Dom Afonso Henriques (em frente à Câmara Municipal), e no dia 29 de setembro, no MAR Shopping (junto à entrada pelo parque exterior).
A escolha de Famalicão para encerrar a rota tem um significado especial: foi neste concelho que nasceu a Salsa Jeans, em 1994. Hoje, é uma marca portuguesa de referência internacional no segmento denim, reconhecida pelo conforto, qualidade e inovação nos cortes.
“Esta última paragem em Famalicão tem um valor emocional acrescido para nós. Foi aqui que tudo começou, e é com orgulho que encerramos esta rota ao lado da nossa comunidade. Mais do que uma ação promocional, esta iniciativa representa o nosso compromisso com todas as mulheres – com a sua individualidade, com a sua autoestima e com a sua autenticidade. No dia 30, queremos que cada mulher se sinta convidada a entrar na Magic Van, viver esta experiência única e encontrar os jeans que realmente a fazem sentir-se bem. Este é o verdadeiro sentido do nosso ‘Perfect Fit’,” afirma Daniela Neto, Brand & Marketing Manager da Salsa Jeans.
A Magic Van reforça o compromisso da marca em tornar a experiência de compra mais acessível e ajustada à realidade de todas as mulheres, desafiando os padrões convencionais da moda e promovendo uma abordagem mais inclusiva.