Famalicão recebe última paragem da Magic Van da Salsa Jeans a 30 de setembro

A cidade de Famalicão recebe, no próximo dia 30 de setembro, terça-feira, a última paragem da Magic Van da Salsa Jeans – uma carrinha transformada em provador itinerante, que tem percorrido o norte do país com o objetivo de promover a inclusão, a autoestima e o conceito de “Perfect Fit”, assinatura da marca.

O veículo estará estacionado na Praça 9 de Abril, entre as 10h00 e as 18h00, convidando todas as mulheres a experimentarem gratuitamente os jeans que melhor se ajustam ao seu corpo. O espaço recria o ambiente de uma loja, com sofás, espelhos e música, proporcionando uma experiência confortável e personalizada.

Durante a visita, será possível experimentar os modelos mais icónicos da Salsa — como Secret, Faith, Destiny, Wonder, Wide Leg, True e Low Rise — além dos novos fits Slouchy e Secret Silhouette, disponíveis em todos os tamanhos. Cada participante recebe um lenço exclusivo da marca, um código de 10% de desconto para compras futuras e uma sugestão personalizada de modelo, com direito a registar o momento com uma câmara Instax e deixar uma mensagem no diário da Magic Van.

A iniciativa arrancou a 18 de setembro em Bragança, tendo já passado por Chaves, Braga, Guimarães e Viana do Castelo. As duas últimas paragens antes de Famalicão acontecem em Matosinhos: no dia 28 de setembro, na Avenida Dom Afonso Henriques (em frente à Câmara Municipal), e no dia 29 de setembro, no MAR Shopping (junto à entrada pelo parque exterior).

A escolha de Famalicão para encerrar a rota tem um significado especial: foi neste concelho que nasceu a Salsa Jeans, em 1994. Hoje, é uma marca portuguesa de referência internacional no segmento denim, reconhecida pelo conforto, qualidade e inovação nos cortes.

“Esta última paragem em Famalicão tem um valor emocional acrescido para nós. Foi aqui que tudo começou, e é com orgulho que encerramos esta rota ao lado da nossa comunidade. Mais do que uma ação promocional, esta iniciativa representa o nosso compromisso com todas as mulheres – com a sua individualidade, com a sua autoestima e com a sua autenticidade. No dia 30, queremos que cada mulher se sinta convidada a entrar na Magic Van, viver esta experiência única e encontrar os jeans que realmente a fazem sentir-se bem. Este é o verdadeiro sentido do nosso ‘Perfect Fit’,” afirma Daniela Neto, Brand & Marketing Manager da Salsa Jeans.

A Magic Van reforça o compromisso da marca em tornar a experiência de compra mais acessível e ajustada à realidade de todas as mulheres, desafiando os padrões convencionais da moda e promovendo uma abordagem mais inclusiva.

Como escolher uma empresa de serviços de entrega que impulsione o crescimento do seu negócio

A espinha dorsal de qualquer negócio que se queira destacar no mercado é a garantia de que os produtos cheguem ao destino certo, na hora certa, otimizando custos e potencializando a satisfação do cliente.

Parece básico e fácil, não é? Mas esta escolha tem muito que se lhe diga. Escolher a empresa de serviços de entrega correta passa por considerar estratégias para impulsionar o seu negócio, manter a relevância no mercado e construir um caminho sólido para o crescimento sustentável.

Então como escolher? Que pontos deve ter em conta? Venha daí. Nós ajudamos a fazer uma check list da empresa de serviços de entrega ideal.

Identifique as necessidades dos seus serviços de entrega

Avalie o tipo de produto que necessita enviar

Antes de escolher uma empresa de serviços de entrega, deve compreender as características dos produtos que vai enviar. Alguns produtos podem-se partir facilmente, possuem um valor elevado ou são perecíveis e devem ser transportados de forma mais rápida e cuidadosa. A trasnportadora de serviços de entrega deve ter experiência comprovada no manuseamento deste tipo de produtos. E este deve ser um ponto essencial na sua escolha.

Considere a frequência e o volume das suas entregas

Empresas que enviam grandes volumes regularmente devem tentar encontrar algum tipo de acordo personalizado com os serviços de entrega para uma optimização de custos e prazos. Faça propostas de parceria a empresas que prestam estes serviços e que se alinhem com os seus objetivos de crescimento. Pode escolher mais do que uma proposta e deixar que o cliente escolha a transportadora.

Inovação tecnológica nos serviços de entrega

Para que escolha a melhor empresa deve verificar se oferecem as seguintes opções:

  • Tecnologia de rastreio: A utilização de GPS e plataformas de comunicação permite que empresas e clientes monotorizem cada etapa do transporte.
  • Automatização dos processos de entrega: A integração com as empresas é facilitada, permitindo a gestão das mercadorias e evitando extravios.
  • Integração com plataformas de e-commerce: Este é um ponto fundamental para a eficiência logística. As transportadoras devem oferecer a possibilidade de integração com lojas online, para oferecer aos seus clientes opções de entrega diversificadas e notificações automatizadas.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Se quer ter uma empresa moderna, atenta ao impacto ambiental das suas escolhas, sendo a sustentabilidade um dos seus pilares competitivos, é essencial que a empresa de serviços de entrega com quem pretende trabalhar valorize muito este ponto nos seus mecanismos de transporte. A adoção de práticas ecológicas, como a transição para veículos elétricos e o uso de embalagens sustentáveis deve ser um ponto diferenciador na sua decisão final. Saiba que este tipo de políticas atrai mais consumidores eco-conscientes, e que estes são um público-alvo cada vez maior em todo o mundo.

Check-list para tomar a decisão final

Ora vamos lá fazer um resumo em forma de lista dos pontos a ter em conta para escolher a empresa de serviços de entrega certa:

  1. Avalie a experiência da empresa.
  2. Analise a reputação.
  3. Estude a variedade de serviços oferecidos e as parcerias.
  4. Considere a segurança, confiabilidade e custo-benefício oferecidos.
  5. Devem estar alinhadas nos valores de negócio.
  6. Reflita sobre questões importantes como sustentabilidade e responsabilidade social.

Analise, compare e, se possível, realize um teste piloto para garantir que a decisão tomada é a mais acertada. Desejamos muito sucesso e crescimento contínuo para a sua empresa.

Dicas práticas para quem quer aproveitar o verão sem estourar o orçamento

Há pessoas que dizem que o verão “só é bom para quem tem dinheiro”, mas aproveitar a estação mais quente do ano com um orçamento reduzido pode ser mais simples do que parece.

Neste artigo, deixamos-lhe algumas pequenas sugestões que podem fazer uma grande diferença no seu verão… E na sua carteira!

Poupar nas férias de verão

As férias de verão são um clássico incontornável e, para muitas famílias, o maior investimento da estação. No entanto, é possível viver umas férias perfeitas sem gastar uma fortuna; basta substituir a mentalidade do “esbanjar nas férias” por um comportamento um pouco mais responsável.

Agendar voos e hotéis com máxima antecedência, evitar períodos de maior afluência, ou viajar em grupos grandes são algumas das pequenas coisas que podemos fazer para poupar nas férias.

Outra dica é preparar refeições ou pequenos snacks para os momentos de espera no aeroporto ou em estações de comboios, onde a comida tende a ser consideravelmente mais cara.

Finalmente, poupe no “equipamento” de viagem e leve apenas aquilo que precisa. Com tantas opções de malas viagem baratas que não comprometem ao nível da qualidade, viajar é mais económico do que nunca, desde que se respeitem alguns pequenos cuidados.

Aproveitar eventos gratuitos

No verão, o próprio dia a dia parece mais risonho, e as pessoas ficam cheias de vontade de passear na rua e ir a eventos. A boa notícia? Passear na rua é sempre grátis, e ir a eventos também pode ser!

No verão, o número de eventos públicos de acesso gratuito tem tendência a crescer, e só não aproveita quem não quer… Ou sabe.

O segredo para aproveitar eventos gratuitos é prestar atenção a pequenas coisas como ler a agenda cultural da sua cidade ou informar-se acerca dos monumentos e locais históricos mais próximos de si.

Sabia, por exemplo, que existem mais de 30 museus, monumentos, e palácios com entrada grátis 52 dias por ano em Portugal?

Alternativas ao ar condicionado

Se não nota uma diferença gigante entre a sua fatura elétrica de inverno e a sua fatura elétrica de verão, é possível que esteja a exagerar na refrigeração… O ar condicionado é, de longe, a maior despesa elétrica do período do verão, mas a verdade é que existem alguns truques que podem ajudar a reduzir a nossa dependência do ar condicionado.

Um dos mais simples? Comprar uma ventoinha. Atualmente, mesmo uma ventoinha de alta qualidade pode ser adquirida a um preço acessível, por isso é de aproveitar. Em noites menos quentes de verão, as ventoinhas podem substituir eficazmente o ar condicionado na sua totalidade.

Para alternativas que não requerem eletricidade de todo, experimente manter as janelas abertas durante a noite, fechar as cortinas do nascer ao pôr do sol, ou deixar tarefas como cozinhar ou passar a roupa para o período da noite.

Não é o verão que é caro, somos nós que temos o hábito de pensar menos no dinheiro que gastamos. Quando as temperaturas batem os 40 graus, é mais tentador do que nunca escolher a opção mais cara e preguiçosa em prol da opção mais barata, mesmo quando esta é mais conveniente.

Esperamos que as dicas acima o ajudem a poupar durante o verão, mesmo que seja só um bocadinho. Boas férias!

Criptomoedas: Da Origem do Bitcoin à Revolução Digital

A história das criptomoedas é um percurso fascinante que transformou a forma como concebemos o dinheiro e as transações financeiras. Este percurso começou com o aparecimento do Bitcoin, a primeira moeda digital descentralizada, que introduziu um novo paradigma no sistema financeiro global e abriu caminho para o surgimento de diversas outras moedas digitais.

Lançado em 2008 através de um whitepaper publicado sob o pseudónimo Satoshi Nakamoto, o Bitcoin entrou em circulação no início de 2009 com a extração do “bloco gênese”. Esta inovação solucionou o problema do gasto duplo – a utilização da mesma moeda para múltiplas transações – através da tecnologia blockchain, um registo público e imutável. A confiança depositada na rede, sem a necessidade de intermediários como bancos, impulsionou a adoção do Bitcoin e, com o tempo, criou um ecossistema onde investidores e utilizadores passaram a acompanhar.

Com o sucesso do Bitcoin, surgiu uma nova geração de moedas digitais conhecidas como altcoins, que procuraram melhorar ou diversificar as funcionalidades apresentadas pela primeira criptomoeda. Em 2011, por exemplo, foi lançada a Litecoin, com tempos de transação reduzidos, enquanto outras moedas como Ripple e Monero surgiram com propostas próprias de privacidade e eficiência. À medida que o mercado evoluiu tornou-se natural ficar a par de dados como o preço do Cardano (outra criptomoeda bem conhecida) ou estar por dentro da evolução de mercado do Doge.

O surgimento do Ethereum, em 2015, marcou uma revolução, pois introduziu os contratos inteligentes – programas autoexecutáveis que abrem espaço para aplicações descentralizadas (dApps) e o desenvolvimento de finanças descentralizadas (DeFi). Estas inovações permitiram que as criptomoedas ultrapassassem o mero conceito de meio de troca, transformando-se em plataformas multifuncionais capazes de suportar uma vasta gama de serviços digitais.

Nos anos seguintes, o mercado de criptomoedas expandiu-se de forma explosiva. O ano de 2017 ficou marcado pela intensa atividade do mercado, com a realização de inúmeras Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) que captaram a atenção dos investidores e possibilitaram o lançamento de novos projetos com modelos de negócio inovadores. Apesar de alguns destes projectos se revelarem arriscados ou até fraudulentos, o interesse do público e de investidores institucionais impulsionou o desenvolvimento contínuo de tecnologias que aprimoram a segurança, escalabilidade e eficiência das transações digitais. A crescente adoção por parte de grandes empresas e o reconhecimento por parte dos reguladores contribuem para a consolidação deste mercado, que ultrapassa fronteiras e transforma sistemas tradicionais de pagamento em todo o mundo.

Atualmente, as criptomoedas não se limitam à função de reserva de valor ou meio de troca. O seu potencial revolucionário abrange desde a digitalização de identidade e a transparência em cadeias de abastecimento até à criação de novos modelos de governança económica. A descentralização, aliada à capacidade de inovar de forma contínua, fez com que estas moedas digitais se tornassem fundamentais num mundo cada vez mais digital. Assim, a história das criptomoedas é marcada por constante evolução, onde cada nova geração e cada inovação tecnológica contribuem para moldar o futuro das finanças e das transações digitais.

Decore com cravos: ideias criativas para um ramo de cravos vermelhos

Cravos vermelhos! Uma das flores mais bonitas e com um forte simbolismo para os portugueses. A delicadeza das pétalas e o odor suave contrasta com o imaginário forte a que a associamos. Os cravos vermelho tornaram-se um símbolo de paz e resistência contra a ditadura, representando felicidade e liberdade, passaram a ser usados por cidadãos para celebrar a democracia.

Lamentavelmente, Celeste Caeiro faleceu no ano passado. Que tal este ano celebrarmos a memória da mulher a quem um soldado pediu um cigarro e, em vez disso, recebeu um cravo vermelho? Este ano vamos encher a casa de cravos e homenagear a democracia, a liberdade e Celeste.

Encomende cravos perfeitos e entregues à sua porta

Este é um momento perfeito para celebrar, convidar os amigos para um almoço e encher a casa de cravos vermelho. Claro que nessa semana a procura aumenta e muitas vezes temos de calcorrear ruas em busca do ramo de cravos perfeito. Trazemos boas notícias! Já não é necessário. Um clique e encontre aqui os mais bonitos da cidade e arredores, sem desesperos e entregues à sua porta.

Os cravos vermelhos oferecem uma infinidade de possibilidades decorativas, desde combinações simples em vasos de vidro até arranjos suspensos que surpreendem. Venha descobrir algumas opções criativas para a decoração do dia da Revolução dos Cravos.

1 — Arranjos para os minimalistas

Esta opção é das mais fáceis de criar. Vai precisar de um ramo de cravos vermelhos frescos Corte as suas hastes em diferentes comprimentos de forma a incorporar dimensão ao arranjo. Coloque-os num vaso de vidro transparente. Desta forma estará a dar destaque a estas flores e ficará com um maravilhoso centro de mesa. Para um toque especial, adicione um raminho de eucalipto ou folhagem verde.

2 — Centro de mesa dramático e espampanante

Apostamos que este centro de mesa vai impressionar os convidados. Aqui estão algumas ideias para criar este tipo de arranjo:

  • Misture vários elementos: pode combinar cravos vermelhos com outras flores para obter um visual mais espampanante. A diversidade de texturas e cores, como tons de rosa e branco, podem intensificar a beleza do arranjo.
  • Inove nos vasos: em vez de usar um vaso tradicional, que tal usar um capacete de soldado para acolher um ramo de cravos? Com toda a certeza que encontrará um numa feira de antiguidades. Ou fazer o seu próprio vaso com antigos discos de vinil com músicas ou cantores de intervenção? Será mega inesperado e causará espanto aos convidados.
  • Junte elementos decorativos: junte pequenas bandeiras de Portugal, papeis com letras de músicas de intervenção, cópias de recortes de jornais da altura ou capas de discos. Ou, se preferir, espalhe estes elementos pela casa. Será um bom jogo de entretenimento para os seus convidados.

Conselhos práticos para que os cravos durem mais tempo:

Para garantir que os cravos durem muito além das celebrações da liberdade e democracia, deixamos-lhe alguns conselhos que o vão ajudar a manter o ramo de cravos saudável por mais tempo:

  • Mantenha-os em água fresca e troque-a regularmente.
  • Para facilitar a absorção de água, deve cortar as hastes dos cravos num ângulo transversal.
  • Deve evitar a exposição ao sol direto.

Desta forma a sua liberdade manter-se-á viva por mais tempo. Que esse dia de celebração seja tão bonito e radiante como os cravos vermelhos. Viva a liberdade!

Como garantir noites mais tranquilas com escolhas certas

Falar de noites tranquilas é falar em dormir bem! E dormir bem é essencial para a saúde física e também para a mental. Para que tenha uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde (a OMS), os adultos devem dormir entre 7 e 9 horas por noite para assegurar o bom funcionamento do seu organismo. Apesar disso, cerca de 40% da população mundial tem problemas e distúrbios do sono (como insónia, apneia, etc.)!
Dormir bem devia ser natural, mas nos nossos dias é cada vez mais um desafio! Por isso, não só lhe damos algumas dicas para um sono de qualidade, como também queremos reforçar a importância de fazer escolhas conscientes para um sono mais saudável.

Cuidados a ter com o colchão

Para uma boa noite de sono, um dos primeiros passos passa mesmo pela escolha do colchão. Um bom colchão influencia diretamente a qualidade do sono, sendo também essencial para a saúde do corpo, especialmente da coluna e das articulações. Por isso, tanto colchões demasiado duros como os mais moles não são a melhor opção, pois podem causar dores nas costas e dificultar o relaxamento muscular. Na hora de comprar um colchão, além de ter de ter um suporte adequado, deve considerar também o seu tipo de corpo e a sua posição favorita na hora de dormir.
Sabemos que um bom colchão pode sair caro. Por isso, uma boa alternativa pode passar por investir num topper colchão. Um topper nada é como uma camada extra (de espuma ou de outro material), que é colocada em cima do colchão para aumentar o seu conforto. É ideal para dar um apoio extra e até ajuda a prolongando a vida útil do colchão. Além disso, são bastante económicos!
A par de um bom colchão, uma almofada à altura também pode fazer toda a diferença. O mesmo podemos dizer de uns lençóis limpos e confortáveis, tornando a sua cama ainda mais agradável!

Mais dicas para dormir bem

Porém, para um sono de qualidade, há muito mais que pode fazer e a custo zero. Dizemos isto, porque a verdade é que a rotina do dia a dia também influencia a qualidade do sono, especialmente o modo como se prepara para dormir.

Da mesma forma que é essencial evitar o uso excessivo de ecrãs antes de dormir – pelo menos uma hora antes de se deitar – também aconselhamos a reduzir o consumo de cafeína e de bebidas alcoólicas ao fim do dia. Evite também comidas pesadas e alimentos açucarados ou mais gordurosos.
A par disso, vai ver como um ambiente sereno pode também contribuir para noites mais descansadas. Nesse sentido, vai ver como um quarto escuro, com temperatura amena e luzes quentes podem favorecer a produção de melatonina, a hormona do sono.
Além disso, é importante ser consistente nos seus horários de dormir e optar por um estilo de vida mais saudável. Além da alimentação, a prática regular de exercício físico também tem muitos benefícios na hora de dormir. Vários estudos demonstram que as pessoas que praticam atividade física regularmente tendem a dormir melhor, em comparação com as sedentárias.

A verdade é que dormir bem não deveria ser um luxo! Por isso, tão importante como investir num bom colchão, é privilegiar boas práticas.

Dia da Mãe em Portugal: Que flores escolher para encantar?

À procura de flores para o Dia da Mãe? Tal como acontece em todo o mundo, também em Portugal esta data é usada para expressar carinho e gratidão às mães. Para isso, um dos presentes clássicos e mais apreciados são as flores. Porém, diante de tantas opções, como escolher?

Posto isto, o nosso convite é que fique por aí e venha explorar mais sobre este assunto, considerando quais são as flores certas para a sua mãe, em função do respectivo signo. Com as nossas orientações e a variedade de flores e arranjos disponíveis na Interflora, vai, de certeza, conseguir agradar à sua mãe este ano.

♈ Mães Carneiro (21 de março – 19 de abril): Tulipas

As mães deste signo são fortes, dinâmicas e sempre cheias de energia. Por isso, as tulipas e as suas cores vibrantes são a escolha ideal para presentear a sua personalidade ousada e apaixonada. Nesse sentido, opte por tulipas vermelhas ou amarelas para refletir o entusiasmo e a alegria da mãe Carneiro.

♉ Mães Touro (20 de abril – 20 de maio): Rosas

Já as mães taurinas valorizam o conforto, a beleza e o amor pela natureza. Assim sendo, nada melhor do que rosas, especialmente as de tons de rosa ou brancas. As rosas simbolizam amor, estabilidade e sofisticação, três qualidades essenciais para as mães Touro.

♊ Mães Gêmeos (21 de maio – 20 de junho): Margaridas

Curiosas e comunicativas, as mães deste signo vão adorar receber margaridas. Estas flores são ideais, pois representam a leveza e a juventude. Quanto à cor, peça um ramo de margaridas coloridas e misture-as com outras flores campestres. A sua mãe vai adorar!

♋ Mães Caranguejo (21 de junho – 22 de julho): Lírios-brancos

Mais sensíveis e emotivas, as mães de Caranguejo adoram gestos simbólicos e cheios de carinho. Considerando que os lírios-brancos simbolizam o amor maternal e a proteção, estas flores são perfeitas para celebrar o espírito acolhedor das cancerianas.

♌ Mães Leão (23 de julho – 22 de agosto): Girassóis

Fortes e radiantes, as mães leoninas adoram mimo e atenções da mesma forma que os girassóis adoram o sol! Estas flores representam também alegria e vitalidade, sendo a escolha perfeita para uma mãe Leão.

♍ Mães Virgem (23 de agosto – 22 de setembro): Orquídeas

Elegantes e perfeccionistas, as mães de Virgem gostam de simplicidade, mas sempre com um toque de requinte. Por isso, para elas, as orquídeas (as flores da delicadeza e da sofisticação) são a flor perfeita para este dia tão especial.

♎ Mães Balança (23 de setembro – 22 de outubro): Hortênsias

Já as mães Balança apreciam tanto a harmonia como a beleza. Por isso, as hortênsias, com as suas cores suaves, são a escolha perfeita para celebrar as mães deste signo.

♏ Mães Escorpião (23 de outubro – 21 de novembro): Cravos vermelhos

Intensas e misteriosas, as mães escorpianas gostam de paixão e profundidade. Embora, em Portugal, os cravos vermelhos sejam associados à liberdade e ao 25 de Abril, são também a opção certa na hora de celebrar mães intensas e determinadas. Caso contrário, pode sempre optar por rosas vermelhas, uma mensagem clara de amor e sentimentos profundos pela sua mãe.

♐ Mães Sagitário (22 de novembro – 21 de dezembro): Íris

Aventureiras e otimistas, as mães sagitarianas adoram cores vibrantes e flores exóticas. As íris são, por isso, perfeitas, sendo que também simbolizam sabedoria e aventura. Ou seja, são ideais para mães de espírito livre.

♑ Mães Capricórnio (22 de dezembro – 19 de janeiro): Lírios-do-campo

Sempre pragmáticas, as mães capricornianas gostam de flores discretas, mas de significado profundo. Por isso, opte por estas flores que celebram a simplicidade e valorização da beleza natural.

♒ Mães Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro): Papoilas

Para celebrar a criatividade e originalidade das mães aquarianas, opte por algo diferente e cheio de personalidade. As papoilas são flores Dia da Mãe singulares e, por isso, tão apreciadas pelas mães de Aquário.

♓ Mães Peixes (19 de fevereiro – 20 de março): Jasmim

Sensíveis e sonhadoras, as mães Peixes adoram flores que tenham tanto de delicadas como de perfumadas. A fragrância do jasmim remete para o amor espiritual, ao mesmo tempo que celebra a doçura, uma qualidade muito comum nas mães deste signo.

Seja qual for o signo da sua mãe, uma coisa é certa: o Dia da Mãe Portugal combina com flores! E por mais que elas digam que não faz falta, este é sempre um gesto emocionante e que ficará na memória da sua mãe. Ela merece!