Famalicão recebe última paragem da Magic Van da Salsa Jeans a 30 de setembro

Há pessoas que dizem que o verão “só é bom para quem tem dinheiro”, mas aproveitar a estação mais quente do ano com um orçamento reduzido pode ser mais simples do que parece.

Neste artigo, deixamos-lhe algumas pequenas sugestões que podem fazer uma grande diferença no seu verão… E na sua carteira!

Poupar nas férias de verão

As férias de verão são um clássico incontornável e, para muitas famílias, o maior investimento da estação. No entanto, é possível viver umas férias perfeitas sem gastar uma fortuna; basta substituir a mentalidade do “esbanjar nas férias” por um comportamento um pouco mais responsável.

Agendar voos e hotéis com máxima antecedência, evitar períodos de maior afluência, ou viajar em grupos grandes são algumas das pequenas coisas que podemos fazer para poupar nas férias.

Outra dica é preparar refeições ou pequenos snacks para os momentos de espera no aeroporto ou em estações de comboios, onde a comida tende a ser consideravelmente mais cara.

Finalmente, poupe no “equipamento” de viagem e leve apenas aquilo que precisa. Com tantas opções de malas viagem baratas que não comprometem ao nível da qualidade, viajar é mais económico do que nunca, desde que se respeitem alguns pequenos cuidados.

Aproveitar eventos gratuitos

No verão, o próprio dia a dia parece mais risonho, e as pessoas ficam cheias de vontade de passear na rua e ir a eventos. A boa notícia? Passear na rua é sempre grátis, e ir a eventos também pode ser!

No verão, o número de eventos públicos de acesso gratuito tem tendência a crescer, e só não aproveita quem não quer… Ou sabe.

O segredo para aproveitar eventos gratuitos é prestar atenção a pequenas coisas como ler a agenda cultural da sua cidade ou informar-se acerca dos monumentos e locais históricos mais próximos de si.

Sabia, por exemplo, que existem mais de 30 museus, monumentos, e palácios com entrada grátis 52 dias por ano em Portugal?

Alternativas ao ar condicionado

Se não nota uma diferença gigante entre a sua fatura elétrica de inverno e a sua fatura elétrica de verão, é possível que esteja a exagerar na refrigeração… O ar condicionado é, de longe, a maior despesa elétrica do período do verão, mas a verdade é que existem alguns truques que podem ajudar a reduzir a nossa dependência do ar condicionado.

Um dos mais simples? Comprar uma ventoinha. Atualmente, mesmo uma ventoinha de alta qualidade pode ser adquirida a um preço acessível, por isso é de aproveitar. Em noites menos quentes de verão, as ventoinhas podem substituir eficazmente o ar condicionado na sua totalidade.

Para alternativas que não requerem eletricidade de todo, experimente manter as janelas abertas durante a noite, fechar as cortinas do nascer ao pôr do sol, ou deixar tarefas como cozinhar ou passar a roupa para o período da noite.

Não é o verão que é caro, somos nós que temos o hábito de pensar menos no dinheiro que gastamos. Quando as temperaturas batem os 40 graus, é mais tentador do que nunca escolher a opção mais cara e preguiçosa em prol da opção mais barata, mesmo quando esta é mais conveniente.

Esperamos que as dicas acima o ajudem a poupar durante o verão, mesmo que seja só um bocadinho. Boas férias!