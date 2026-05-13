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Famalicão: Receção ao Alverca pode confirmar época histórica do FC Famalicão

No próximo sábado, às 20H30, o conjunto de Hugo Oliveira, recebe o Alverca podendo garantir o 5. º lugar, que, a acontecer, será o melhor registo da história, depois do 6.º lugar de 2019/2020, sob o comando de João Pedro Sousa. Também pode ultrapassar os 54 pontos dessa época, ameaçados pelos 53 que tem atualmente.

Na luta pelo quinto lugar está o Gil Vicente que, com 50 pontos, só em situação de igualdade pontual com os famalicenses pode ocupar o lugar europeu (vence no confronto direto).

Caso consiga manter o 5. º lugar, os famalicenses podem garantir essa vaga europeia, dependendo do resultado entre Sporting e Torreense na final da Taça de Portugal, que se joga no dia 24 deste mês. Caso se confirme poderá ser a primeira presença a nível sénior na Europa do clube, mas não é feito inédito. O Famalicão já esteve numa competição europeia, a Youth League, após ter vencido o campeonato nacional de juniores da época 2022/2023. Na época seguinte, a equipa perdeu na primeira eliminatória frente aos dinamarqueses do Midtjylland, onde no conjunto das duas mãos se registou um empate a duas bolas, tendo depois sido decidida em penáltis favoráveis ao conjunto dinamarquês por 7-6.

Esta temporada, os famalicenses também somam a melhor prestação defensiva na I Liga; o anterior registo aconteceu na época 1991/1992 quando os pupilos do professor Neca, sofreram 40 golos.

O FC Famalicão, que perdeu na primeira volta (1-0) com o Alverca, procura terminar a temporada sem derrota, resultado que já não acontece há 11 jogos. A última registou-se em fevereiro, frente ao Sporting.

A formação de Custódio Castro, visita o Minho já com a manutenção garantida há algumas jornadas, encontra-se atualmente no 11. º lugar e pode, mediante vitória e algumas conjugações positivas a seu favor, subir ao 7.º lugar da tabela classificativa.

Entre os jogadores que lideram as estatísticas das duas equipas da Liga Portugal Betclic, do Famalicão, destaca-se Lazar Carevic, o mais utilizado, com 33 jogos (2970 min) até aqui. No que diz respeito ao estatuto de melhor marcador, esse título encontra-se divido entre Justin de Haas e Sorriso ambos com 5 golos. Já no FC Alverca, a principal evidência recai em Nabil Touazi com 32 jogos, e Naves jogou mais minutos (2743). Marezi é, no momento, o principal goleador, com 9 golos.

Hugo Oliveira já pode contar com o lateral Rodrigo Pinheiro, que na última jornada se encontrava a cumprir suspensão após quinto amarelo; o central Ibrahima Ba continua a contas com uma entorse no joelho direito, estando em dúvida para o encontro de sábado, e Óscar Aranda que após ter recuperado da lesão no ligamento cruzado anterior, tem estado de fora a recuperar de uma mialgia, que o tem afastado destas últimas partidas.

No próximo sábado, é esperada casa cheia no Estádio Municipal de Famalicão, com presença forte dos famalicenses para empurrar a equipa rumo aos seus objetivos, apoio esse que tem sido destacado quer por jogadores quer pelo mister Hugo Oliveira.

Devido à grande época que o FC Famalicão está a fazer, vários jogadores têm sido premiados, desde Carevic, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá. O treinador Hugo Oliveira, também já recebeu o prémio de melhor treinador do mês de março.

Tiago Torres
Foto arquivo

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Famalicão: Paulo Cunha e Augusto Lima marcam presença no FVD Vision 10.0

Esta sexta-feira, 15 de maio, realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, o FVD Vision 10.0 que vai contar com a participação de líderes empresariais, especialistas e convidados de diferentes áreas. O check-in do evento começa às 16h00.

Nesta edição especial que celebra os 10 anos da FVD Creative Agency vão estar presentes o Eurodeputado Paulo Cunha, o Vereador da Economia e Empreendedorismo do Município de Famalicão, Augusto Lima, também Patrícia Costa da marca Ourocerto, a investigadora e especialista em liderança e comportamento humano Patrícia Moreira, ainda Ana Rui, CEO da Team 24, e Aline Castelo Branco, jornalista, psicanalista e fundadora da Escola para Mulheres e da TV Luso Brasil.

Um encontro que alia diferentes perspetivas e experiências sobre empreendedorismo, liderança, saúde emocional, comunicação, networking e futuro empresarial.

O evento termina com um sunset exclusivo na torre da Fundação Cupertino de Miranda, ao som do DJ Tiago AZ.

Famalicão continua florido e a batalha das flores é domingo

O centro da cidade de Vila Nova de Famalicão continua pronto para receber o Desfile Batalha das Flores. O evento, adiado devido ao mau tempo previsto para o passado dia 10, realiza-se este domingo, às 15H00. A batalha terá a participação de mais de três dezenas de associações e mais de 1500 figurantes.

A par desta iniciativa, a Câmara Municipal tem um programa de animação para todo o fim de semana. Este sábado, a partir das 21H00, o palco da Praça D. Maria II acolhe cantares ao desafio com a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense e a atuação do Rancho Folclórico de Ribeirão.

No topo norte da Praça D. Maria II continua a marcar presença o comércio dedicado a flores e plantas, espaço esse que continuará a funcionar, no sábado das 10H00 às 24H00, e no domingo, das 10H00 às 19H00.

Poderá ainda contar, no mesmo espaço, com os comes e bebes, nas tasquinhas que estarão presentes.

Na Alameda dos Ofícios Florais continuam presentes vários expositores, numa iniciativa que decorre em paralelo com o Mercado das Famílias e da Interculturalidade.

Famalicão: Movimento quer que Câmara classifique árvores da Av.ª 25 de Abril de interesse público

Um conjunto de pessoas e associações famalicenses entregaram na Câmara Municipal de Famalicão uma carta aberta a pedir que os plátanos e tílias da Av. 25 de Abril sejam classificados como conjunto arbóreo de interesse municipal.

Entre os signatários desta carta estão a Associação Famalicão em Transição, H2Ave, Vento Norte, Quercus, YUPI, Agostinho Fernandes (ex-presidente de Câmara), Nuno Travasso e Helena Freitas (professores da Universidade de Coimbra), Sandra Pimenta (jurista), Carlos Folhadela Simões (professor), Carlos Sousa (dirigente associativo), António Cândido Oliveira (professor), entre outros.

«Estamos conscientes dos múltiplos valores associados ao alinhamento de Plátanos que acompanha a Av. 25 de Abril, da Rua Adriano Pinto Basto à estação da CP, e das questões que devem ser geridas e resolvidas para compatibilizar a manutenção deste património com a vida da nossa cidade, nomeadamente a resolução dos problemas do pavimento, correção do alinhamento das guias (de preferência alargando as caldeiras) e eventuais incómodos resultantes da queda das folhas no outono. Ao mesmo tempo, são conjuntos arbóreos de grande porte como os Plátanos da Av. 25 de Abril que garantem a existência de corredores verdes entre as áreas naturalizadas dispersas pela cidade, para além do importante papel que desempenham na regulação da temperatura, humidade e sensação de bem-estar ao circular-se em contexto urbano», sublinham.

Recordam que este conjunto arbóreo (ginkgo bilota, tílias e plátanos) faz parte da vida dos famalicenses há cerca de 70 anos, ou seja, toda uma vida para a maioria das pessoas.

«O imponente porte destas árvores é muitas vezes contestado, mas esse atributo transforma a Av. 25 de Abril numa muralha verde, por oposição ao cinzento da cidade e amenizando as consequências das alterações climáticas – os verões tórridos, que estão previstos para as próximas décadas. Para além disso, a sua verticalidade acrescenta verde ao espaço urbano, sem ocupar o lugar das outras funções da cidade (habitação, comércio e serviços entre muitas outras funções)», realçam.

Por isso, os autores da carta aberta entendem que «preservar os plátanos da Av.ª 25 de Abril é um dever de memória, um compromisso estético, um desígnio ambiental e uma obrigação perante as próximas gerações famalicenses».

Famalicão: Casa das Artes convida população para Dia Aberto

A Casa das Artes, que celebra 25 anos, tem um Dia Aberto a 31 de maio, a partir das 10 horas. Toda a comunidade é convidada a participar num programa de aniversário recheado de surpresas para todos os participantes.

Para celebrar este aniversário, ao longo do dia, o público poderá explorar todos os espaços da Casa das Artes através de visitas guiadas, organizadas de duas em duas horas, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

Quem estiver interessado pode reservar já o seu lugar escolhendo o melhor horário: 10h30, 14h30 ou 16h30. As reservas devem ser feitas para o e-mail: ana.portilho@famalicao.pt.

No foyer estará patente uma exposição comemorativa dos 25 anos da Casa das Artes de Famalicão, acompanhada por ambiente musical com um DJ, para criar uma atmosfera dinâmica e contemporânea.

O café-concerto oferece sessões de leitura e contos para o público infantojuvenil, para promover o gosto pelos livros e pela expressão literária. Esta atividade conta com a colaboração da escola de teatro ACE. As sessões decorrem das 10h00 às 12h00, às 14h00 e 17h00.

A sala de ensaios é um espaço que será dedicado ao corpo e ao movimento, com curtas performances sob orientação de formadores ou bailarinos. Estas oficinas são acessíveis em qualquer período, entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 17h00.

No pequeno auditório será exibido um vídeo sobre os bastidores da Casa das Artes de Famalicão, com breve contextualização da exposição. Será o ponto final das visitas guiadas.

O exterior da Casa das Artes estará também animado com atuações do INAC e demonstrações interativas de artes circenses.

A finalizar, às 18h00, o programa termina com o concerto de Miguel Araújo, no grande auditório, que encerra a série de concertos especiais programados para os dias 29, 30 e 31. Bilhetes disponíveis na BOL e bilheteira local.

Famalicão: Clube de Rugby fecha temporada com jogo e convívio

O Clube de Rugby de Famalicão encerra, este sábado, a época de rugby XV. A partida, às 15 horas, no campo do CRF, na Lagoa, é do campeonato nacional da 2.ª divisão contra o CDUP/Douro Rugby.

O clube convida todos os adeptos, antigos jogadores, famílias, sócios e simpatizantes a marcarem presença e apoiarem a equipa neste momento de encerramento da temporada.

Depois do jogo, o convívio continuará com a habitual “terceira parte”, aberta a todos os presentes, num ambiente de amizade, desportivismo e celebração da época.

Famalicão: Engenho celebra 32 anos a 30 de maio

A Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este celebra 32 anos de atividade e tem festa marcada para o dia 30 de maio, no Lar “A Minha Casa”.

O programa, que envolve a comunidade, começa às 16 horas, com a receção aos convidados, entre os quais o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, o presidente da Assembleia Municipal, o diretor do Centro Distrital de Braga do ISS, presidente da UDIPSS/Braga, diretor do Centro de Emprego, autarcas locais, empresários parceiros e amigos.

Depois das intervenções, serão reconhecidos os colaboradores com 25 anos de serviço. Pelas 17 horas, bênção de viatura adaptada a pessoas com mobilidade reduzida/condicionada; às 17h05, visita à exposição “Pintar por uma causa”. Vários artistas estarão a pintar ao vivo e as receitas dos quadros reverterão para projetos da instituição. No final haverá verde de honra com bolo de aniversário.

 