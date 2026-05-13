Famalicão: Receção ao Alverca pode confirmar época histórica do FC Famalicão

No próximo sábado, às 20H30, o conjunto de Hugo Oliveira, recebe o Alverca podendo garantir o 5. º lugar, que, a acontecer, será o melhor registo da história, depois do 6.º lugar de 2019/2020, sob o comando de João Pedro Sousa. Também pode ultrapassar os 54 pontos dessa época, ameaçados pelos 53 que tem atualmente.

Na luta pelo quinto lugar está o Gil Vicente que, com 50 pontos, só em situação de igualdade pontual com os famalicenses pode ocupar o lugar europeu (vence no confronto direto).

Caso consiga manter o 5. º lugar, os famalicenses podem garantir essa vaga europeia, dependendo do resultado entre Sporting e Torreense na final da Taça de Portugal, que se joga no dia 24 deste mês. Caso se confirme poderá ser a primeira presença a nível sénior na Europa do clube, mas não é feito inédito. O Famalicão já esteve numa competição europeia, a Youth League, após ter vencido o campeonato nacional de juniores da época 2022/2023. Na época seguinte, a equipa perdeu na primeira eliminatória frente aos dinamarqueses do Midtjylland, onde no conjunto das duas mãos se registou um empate a duas bolas, tendo depois sido decidida em penáltis favoráveis ao conjunto dinamarquês por 7-6.

Esta temporada, os famalicenses também somam a melhor prestação defensiva na I Liga; o anterior registo aconteceu na época 1991/1992 quando os pupilos do professor Neca, sofreram 40 golos.

O FC Famalicão, que perdeu na primeira volta (1-0) com o Alverca, procura terminar a temporada sem derrota, resultado que já não acontece há 11 jogos. A última registou-se em fevereiro, frente ao Sporting.

A formação de Custódio Castro, visita o Minho já com a manutenção garantida há algumas jornadas, encontra-se atualmente no 11. º lugar e pode, mediante vitória e algumas conjugações positivas a seu favor, subir ao 7.º lugar da tabela classificativa.

Entre os jogadores que lideram as estatísticas das duas equipas da Liga Portugal Betclic, do Famalicão, destaca-se Lazar Carevic, o mais utilizado, com 33 jogos (2970 min) até aqui. No que diz respeito ao estatuto de melhor marcador, esse título encontra-se divido entre Justin de Haas e Sorriso ambos com 5 golos. Já no FC Alverca, a principal evidência recai em Nabil Touazi com 32 jogos, e Naves jogou mais minutos (2743). Marezi é, no momento, o principal goleador, com 9 golos.

Hugo Oliveira já pode contar com o lateral Rodrigo Pinheiro, que na última jornada se encontrava a cumprir suspensão após quinto amarelo; o central Ibrahima Ba continua a contas com uma entorse no joelho direito, estando em dúvida para o encontro de sábado, e Óscar Aranda que após ter recuperado da lesão no ligamento cruzado anterior, tem estado de fora a recuperar de uma mialgia, que o tem afastado destas últimas partidas.

No próximo sábado, é esperada casa cheia no Estádio Municipal de Famalicão, com presença forte dos famalicenses para empurrar a equipa rumo aos seus objetivos, apoio esse que tem sido destacado quer por jogadores quer pelo mister Hugo Oliveira.

Devido à grande época que o FC Famalicão está a fazer, vários jogadores têm sido premiados, desde Carevic, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá. O treinador Hugo Oliveira, também já recebeu o prémio de melhor treinador do mês de março.

Tiago Torres

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