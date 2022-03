Famalicão: Recolha de bens no Duatlo para refugiados ucranianos

Fafe recebeu, no passado fim de semana, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também do Europeu (ERC – European Rally Championship), com o Pedro Almeida e Mário Castro a fazerem também a estreia juntos ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo, concluindo a prova em quinto lugar.

«Foi duro!» descreveu o piloto famalicense a prova de abertura. Conta que no primeiro dia «pagamos a fatura de sair muito atrás, resultado de um mau qualifying e encontramos a estrada com muita água e lama, a que se juntou em alguns dos troços o nevoeiro. Acabamos por gerir o andamento».

Na estreia quer com o carro quer com o navegador, Pedro Almeida tirou ilações positivas. «Nestas condições o papel do Mário foi fundamental, porque muitas vezes conduzimos às cegas. Ao longo de toda a prova fomos evoluindo e esse é um bom indicador» acrescentou, para considerar que o quinto lugar final no CPR, foi «positivo tendo em conta todas estas circunstâncias».

No segundo dia de Rally, com a prova apenas a pontuar para a classificação final do ERC, e já com melhores condições, Almeida sentiu algumas melhorias, andando nos tempos do pelotão da frente dos pilotos nacionais. «Sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas também que o caminho será melhorar e isso deixa-nos confiantes para o futuro» disse.