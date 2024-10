Na jornada nove da Liga Revelação, a equipa sub-23 do Famalicão foi derrotada, 0-2, pelo Torreense.

Com este desaire, o conjunto famalicense deixa o primeiro lugar, por troca com o seu adversário que soma mais dois pontos, 17.

No jogo disputado na tarde desta quarta-feira, no campo de treinos do Estádio Municipal, a equipa visitante dividiu os golos nas duas partes do encontro.