Famalicão: Recolha de lixo mantém-se este sábado (feriado)

Famalicão: Didáxis distinguida com o galardão da AEEP pelos 50 anos ao serviço da Educação

A Didáxis – Cooperativa de Ensino foi distinguida com o galardão da AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, numa cerimónia solene que teve lugar no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, esta quarta-feira. A distinção reconhece o percurso de meio século do estabelecimento de ensino de Riba de Ave ao serviço da Educação, «marcado pela inovação pedagógica, pela promoção do sucesso escolar e pela formação integral dos seus alunos».

O presidente do Conselho de Administração da Didáxis, José Lopes, recebeu o galardão em nome da instituição, reiterando «o compromisso contínuo da Didáxis com a excelência educativa, a cooperação e o desenvolvimento humano».

Este reconhecimento atesta «a qualidade do ensino, pelo envolvimento da comunidade e pela aposta em projetos que preparam os jovens para os desafios do futuro».