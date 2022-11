Famalicão: Recolha do lixo mantém-se neste feriado de 1 de dezembro

O Pingo Doce de Famalicão D. Sancho reabriu hoje com um espaço totalmente renovado, onde se destaca o novo restaurante Comida Fresca com refeições prontas para comer na loja ou levar, ou uma máquina self-service de sumo de laranja natural.

Os clientes do Pingo Doce de Famalicão D. Sancho podem encontrar no restaurante Comida Fresca, que tem 68 lugares sentados, uma grande variedade de pratos quentes confecionados com ingredientes frescos para comer no local ou levar, como o tradicional arroz de pato ou as pataniscas de bacalhau. Estão, igualmente, disponíveis pratos vegetarianos e o frango de churrasco, por exemplo.

A loja de Famalicão D. Sancho conta agora com um ambiente moderno e com 6 self-checkouts. A área da alimentação saudável foi, também, remodelada, tendo sido alargada.

O espaço dispõe ainda de uma padaria, com uma móvel self-service, com fornadas de pão quente ao longo do dia, e modernas secções de Talho e Peixaria, onde é possível encontrar uma grande variedade de produtos frescos.

No âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, a loja de Famalicão D. Sancho irá continuar a apoiar a comunidade local, sendo que nos últimos 10 anos doou cerca de 450 toneladas de bens alimentares a instituições de solidariedade social.