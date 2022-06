Famalicão: Recolhidas 7750 beatas no centro da cidade

A Câmara Municipal vai retomar a realização do Passeio Sénior a Fátima depois de dois anos de interrupção, devido à pandemia Covid-19.

Ao contrário das edições anteriores, esta confraternização entre os seniores famalicenses vai dividir-se por três dias (7, 8 e 9 de setembro), apostando o Município numa menor concentração de pessoas e, por outro lado, promove o encontro à volta das comunidades de freguesia que são mais próximas dos seniores participantes.

Assim, o dia 7 está reservado para a Comissão Social Interfreguesia (CSIF) de Castelões, Oliveira Santa Maria, Oliveira São Mateus, Pedome e Riba de Ave; CSIF de Pousada de Saramagos, Joane, Mogege e Vermoim; e CSIF do Vale do Pelhe que abrange as freguesias de Requião, Vale de S. Martinho, Cruz, Vale S. Cosme, Telhado e Portela.

No dia 8 de setembro é a vez da CSIF Vale do Este, freguesias de Sezures, Arnoso Sta. Maria, Arnoso Sta. Eulália, Nine, Lemenhe, Mouquim e Jesufrei; CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz e Louro; e CSIF da área Urbana, Calendário, V.N. Famalicão, Antas, Abade de Vermoim, Gavião e Brufe.

Por último, no dia 9 de setembro, seguem viagem rumo ao Santuário de Fátima os seniores da CSIF de Bairro, UF Carreira e Bente, Delães, UF Ruivães e Novais; CSIF de Landim, UF Avidos e Lagoa, UF Seide (S. Miguel e S. Paio); CSIF de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos; e CSIF de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas

Podem participar todos os cidadãos com 65 ou mais anos, e os reformados a partir dos 60 anos. As inscrições podem ser feitas durante o mês de julho nas juntas de freguesia do concelho.

Esta é uma iniciativa de longa tradição em Vila Nova de Famalicão que se traduz numa grande jornada de convívio entre a comunidade sénior do concelho.

A interrupção nos últimos dois anos «foi um duro golpe para muitos milhares de famalicenses que têm nesta realização um momento anual de grande força comunitária e de enorme carga emocional», refere o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

O passeio não tem qualquer custo para os participantes e é organizado pelo pelouro de Ação Social da Câmara Municipal, em estreita articulação com as todas as Juntas de Freguesia do Concelho.