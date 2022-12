Famalicão: Recusou fazer o teste de álcool e foi detido

Este sábado, último dia do ano, a Junta de Freguesia de Riba de Ave, realiza o Enterro do Velho, com várias atividades que decorrerão a partir das 22h45.

Tudo começa com uma concentração junto à igreja paroquial, seguindo-se um cortejo, às 23 horas, em direção à ponte, e leitura do testamento, marcada para as 23h45. Às 24 horas, o velho é atirado ao rio, momento acompanhado por uma sessão de fogo de artifício. A última noite do ano em Riba de Ave termina com um concerto de Jorge Pacheco.