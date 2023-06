Famalicão: Recusou-se a fazer o teste do álcool e foi detida

O Clube de Rugby de Famalicão organiza, no dia 17, sábado, um evento de caráter desportivo e solidário.

Neste sentido, o Clube de Rugby de Famalicão vai abrir as portas do seu campo, no GRAL, a partir das 10h00 da manhã, para receber bens alimentares e de higiene pessoal, de primeira necessidade, para serem entregues à Associação Dar as Mãos.

Juntamente com a Câmara Municipal, foram convidadas associações e instituições do concelho para virem experimentar o rugby.

Na parte da manhã, vão participar em jogos sem contacto, Touch e Tag, de forma divertida. É das modalidades em que se pode jogar com participantes, na mesma equipa, de todas as idades. Além das associações convidadas, qualquer pessoa que queira participar pode fazê-lo.

Ao final da manhã irá decorrer um momento de reconhecimento aos sócios honorários, com condecorações a Edmundo Pinto da Costa, ex-presidente do Clube de Rugby de Famalicão, a Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara Municipal e a Mário Passos, ex-vereador do Desporto e atual presidente da Câmara Municipal.

A partir das 14h vai decorrer um torneio de rugby 7’s, modalidade olímpica, caracterizado pela sua velocidade e beleza de jogo, sendo que apenas participam 7 jogadores de cada equipa em campo completo, fazendo com que o jogo se torne mais bonito. Para este torneio estão confirmadas as equipas do Braga Rugby, Guimarães Rugby, Escola de Rugby da Trofa, duas equipas do Clube de Rugby de Famalicão, e uma equipa composta com alunos da CESPU maioritariamente de origem francesa.

No final do torneio haverá ainda lugar à 3ª parte, característica do rugby, momento de confraternização entre atletas e público.

O Clube de Rugby de Famalicão desafia, assim, o público em geral a participar nas atividades e a ajudar o próximo.