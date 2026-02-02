Famalicão: Rede de Academias Seniores ganha quatro novos membros

A Associação Saberes com Vida – Academia Sénior de Mouquim, Associação Vale Feliz – Academia Sénior Vale de São Martinho, da Casa do Povo de Lousado e da Sabedoria Partilhada de Ribeirão – Associação Sénior são os mais recentes membros da Rede de Academias Seniores de Famalicão que passa a contar com um total de 20 associações.

A adesão dos quatro novos membros foi formalizada esta segunda-feira. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, felicitou as novas academias «pelo trabalho que têm realizado. Queremos que as pessoas mais velhas se sintam acompanhadas, úteis e felizes, e as academias têm tido um papel essencial nesse caminho», enalteceu.

A RASF tem por missão a dinamização e promoção da cooperação das Academias Seniores do concelho, com vista a promover a qualidade de vida das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, reformados, pensionistas e desempregados a partir dos 60 anos, através de atividades promotoras do bem-estar físico, social e mental, pelo combate à solidão e à exclusão, o favorecimento de relações interpessoais e intergeracionais, o incremento da capacitação e da auto confiança, aprofundamento de conhecimentos e competências.