O Ministério do Trabalho publicou a fusão de alguns centros de emprego no país, justificando com o objetivo de eliminar redundâncias de chefias e centralizar processos burocráticos, como contratação de formadores. A Norte, Famalicão está com Cabeceiras de Basto, Fafe e Guimarães. Estes Centros de Emprego englobam, ainda, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela. Há um só diretor, em Guimarães, enquanto que Famalicão tem um subdiretor que continua a ser Jones Maciel Santos Silva, anteriormente diretor, nomeado em fevereiro de 2025.

Nesta reestruturação, Braga e Barcelos estão juntos; Santo Tirso e Trofa; Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

O Ministério do Trabalho defende que a reestruturação permitirá tornar os IEFP mais eficientes e digitais, reduzindo redundâncias nos serviços. Prevê, ainda, a centralização de algumas competências, como a contratação de formadores e a aquisição de materiais de formação.

Esta reforma do Ministério do Trabalho, aprovada em fevereiro, tem efeitos a partir de setembro.

Nos estatutos, publicados em Diário da República, os Centros de Emprego e Formação Profissional vão continuar a «assegurar o diagnóstico de necessidades da população ativa e dos empregadores, bem como o desenvolvimento de diferentes dispositivos de resposta, através da dinamização do ajustamento entre a oferta e a procura de emprego, da informação e orientação profissional, da promoção de medidas ativas de emprego, do apoio à inserção profissional, do estímulo ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego e de empresas, tendo em atenção os grupos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho e expostos à exclusão social».