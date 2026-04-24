Famalicão: Reflexão sobre valores fundamentais para a comunidade

Sara Rodrigues, aluna da An-Dança Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, foi aceite para o Contemporary Trainee Program da European School of Ballet, uma das mais prestigiadas escolas de dança clássica e contemporânea do mundo, onde irá prosseguir estudos e desenvolver a carreira artística.
A jovem bailarina foi ainda uma das doze selecionadas a integrar o Projeto TERRITÓRIO IX, uma residência artística internacional centrada no repertório do coreógrafo britânico Wayne McGregor e de Liliana Barros realizado para a companhia Nederlands Dans Theater.
Sara Rodrigues foi também convidada a participar na digressão da International Contemporary Ensemble com apresentação da obra “Into the Hair”, da coreógrafa Sharon Eyal, tendo a oportunidade de atuar no prestigiado Lincoln Center, em Nova Iorque, um dos palcos mais emblemáticos das artes performativas a nível mundial.
Ao longo do tempo a bailarina tem-se afirmado em competições internacionais, entre elas, o European Ballet Grand Prix e o Youth America Grand Prix, onde alcançou o pódio.