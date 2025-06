Famalicão: Refood precisa de mais voluntários para ajudar quem precisa

As comemorações do 40.º aniversário de elevação a Cidade abrem às 10 horas do dia 9 de julho, com a inauguração da Vila – Residência de Estudantes, prosseguindo, a partir das 10h30, com o sarau/piquenique sénior, para terminarem com a sessão solene e entrega dos galardões municipais, às 18 horas, no grande auditório da Casa das Artes.

O sarau/piquenique sénior do programa municipal “Mais e Melhores Anos” é, assim, um dos momentos que marcam o aniversário. Os seniores que fazem parte deste projeto vão reunir-se no Parque de Sinçães, naquele que é um convívio que também assinala o encerramento das atividades desportivas do ano letivo 24/25.

Ao todo, o programa “Mais e Melhores Anos” envolve cerca de 4 mil famalicenses, proporcionando atividade física, lazer, convívio e reabilitação aos seniores famalicenses, mas também àqueles que necessitam de reabilitação física e a pessoas portadoras de deficiência. A frequência é gratuita, sendo que cada idoso paga apenas o seguro de acidentes pessoais no valor de 2,5 euros por ano.

O projeto divide-se assim em três vertentes, com destaque para o desporto sénior, reabilitação e desporto adaptado.

Mais de duas dezenas de técnicos municipais habilitados estão envolvidos no projeto, entre professores de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades desde a hidroginástica, hidroterapia, boccia, ginástica funcional, pilates e yoga, entre muitas outras.

O programa proporciona ainda o convívio, o bem-estar e o divertimento através da realização de iniciativas como o Cantar dos Reis, o Carnaval Sénior, o Sarau e Piquenique Sénior, a Tarde Sénior, na Feira de Artesanato e Gastronomia.

As atividades decorrem nos complexos de piscinas do concelho (em Famalicão, Ribeirão, Joane e Oliveira São Mateus) durante todos os dias da semana. Também acontece nas instituições parceiras, como IPSS e lares, sempre que solicitados.