Para apoio à Feira de Artesanato e Gastronomia, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão reforçou, com mais 700 lugares, a oferta de estacionamento gratuito na envolvente ao certame, que abriu na sexta-feira, dia 28, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Assim, estão disponíveis espaços de estacionamento nas ruas D. Sancho I, Dr. Nuno Carvalho e Senhor da Agonia (antiga Cooperativa Agrícola) e nas Avenidas Rebelo Mesquita e José Manuel Marques. Para além dos parques gratuitos de gestão municipal

Para tal, a autarquia estabeleceu um conjunto de parcerias com entidades e proprietários privados.

Nos dias em que se prevê maior afluência à Feira de Artesanato e Gastronomia, a Câmara Municipal garantiu ainda a utilização gratuita do parque de estacionamento do CITEVE, com mais de 300 lugares, que estará disponível para utilização nos dias dos concertos de Rui Veloso, a 1 de setembro, Toy, a 4 de setembro, e Chico da Tina, a 5 de setembro.

A estas opções de estacionamento acresce ainda a abertura do piso subterrâneo da Casa das Artes e a abertura dos pisos subterrâneos do Parque Cónego Joaquim Fernandes, nas traseiras da Câmara Municipal, que terão horário alargado e utilização gratuita em dias específicos.

Parque para estacionamento

Parque de Estacionamento do Parque da Devesa – 263 lugares

Parque do Campo da Feira – 618 lugares

Parque da Estação Rodoviária – 249 lugares

Parque da Casa das Artes – 206 lugares (2 pisos)

Parque Provisório (Av. General Humberto Delgado) – 160 lugares

Terrenos para estacionamento

Terreno com estacionamento provisório na Rua Dr. Nuno Carvalho – 150 lugares – junto à igreja de Antas

Terreno com estacionamento provisório na Av. Rebelo Mesquita – 100 lugares – junto aos BV Famalicão

Terreno com estacionamento provisório na Rua D. Sancho I – 150 lugares

Terreno com estacionamento provisório na Av. José Manuel Marques – 75 lugares – junto à Rotunda D. Sancho I

Estacionamento na Antiga Cooperativa Agrícola – 30 lugares

Parques com horários condicionados

Parque Cónego Joaquim Fernandes – Piso superior disponível aos sábados e domingos.

Pisos subterrâneos disponível no dia 1 de setembro, entre as 20h00 e as 02h00; nos dias 4 e 5 de setembro entre as 20h00 e as 04h00.

Parque do CITEVE – 300 lugares

Disponível nos dias 1, 4 e 5 de setembro entre as 19h00 e as 03h00