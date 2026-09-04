Marcos Peña, chamado à titularidade na jornada passada, com o Gil Vicente, por lesão de Tom van de Looi, vai continuar no onze. A garantia foi dada por Carlos Carvalhal na antevisão ao jogo deste sábado, com o Estrela da Amadora. O treinador do Famalicão também justificou as contratações de Víctor Rofino e Patricio Salas e garantiu que ambos vão viajar com a equipa até à Reboleira. Tom Van de Lopoi é que continua lesionado, estimando-se que o regresso possa acontecer depois da pausa para os compromissos da Seleção Nacional.

E, agora, por partes. Sobre Marcos Peña que antes do jogo com o Gil ainda não tinha minutos na equipa, Carlos Carvalhal analisou o jovem médio como capaz «de desempenhar aquela função (médio-defensivo) muito bem. É um bom controlador de jogo e tem a vibe dos espanhóis de jogar simples. Treina muitíssimo bem e temos total confiança nele».

Quanto aos reforços – e com a garantia de que não vem mais ninguém (o mercado fecha esta sexta-feira) – Carvalhal considerou que o central Rofino, ex-UD Leiria, «era a nossa opção número um. É um excelente central, conhece bem o futebol português e não tenho dúvidas que será um central para muitos anos aqui no Famalicão. Vai estar convocado e está preparado para jogar».

Sobre Pato Salas o contexto é diferente. O avançado vem do México e, por isso, precisa de mais tempo de adaptação. No entanto, e depois da saída de Gustavo Sá, o Famalicão «ficou um bocadinho órfão de um jogador naquela posição. Sabe jogar a ponta de lança e também como segundo avançado. Tem leitura de jogo e último passe, mas também tem golo». Está convocado, «mas não é certo que possa ir para o banco. Viaja connosco, até para se ambientar aos colegas».

O FC Famalicão ainda não venceu (dois empates) na I Liga e vai à Reboleira, este sábado, para jogar a quinta jornada. Com elogios ao treinador Pepa e ao bom início de época do Estrela da Amadora, Carlos Carvalhal está ciente das dificuldades. No entanto, avisa que o plantel treinou «bem durante a semana e vamos esgrimir argumentos. Temos de dar passos no nosso progresso. Sólidos defensivamente e caminharmos mais para a baliza e termos mais audácia para chegar ao golo. Queremos ser fortes do ponto de vista mental e manter a agressividade, no sentido positivo». O adversário, a jogar em casa, «tem esses argumentos e nós temos de igualar ou melhorar para trazermos pontos», considerou o treinador do Famalicão.