Famalicão: Reformado ganha 10 mil euros em raspadinha

Música, teatro, dança e muita animação consta de um programa que vai de 30 de junho a 2 de julho.

“Vermoim Medieval” é o tema deste ano e muitas são as iniciativas agendadas para aqueles dias que inclui a mostra comunitária e a sessão solene do Dia da Freguesia, agendada para as 10h30, do dia 2 de julho.