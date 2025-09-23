Famalicão regista maior aumento de desempregados desde o início do ano

Martinho Fernandes, candidato do CHEGA à União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures realiza no próximo domingo um debate público, na sede desta autarquia, para a apresentação do seu programa. No entanto, em nota enviado à imprensa, já avançou com algumas propostas para, segundo afirma, «inverter o rumo desta freguesia literalmente abandonada». O candidato fala em ruas sem saneamento, falta de água potável, acessos em terra batida e estradas perigosas, «enquanto recursos são desviados para projetos secundários como o alcatroamento de caminhos rurais para capelas nos montes».

Martinho Fernandes diz que não ignora a voz do povo e que as suas propostas «são baseadas nas reais necessidades da população, não em interesses partidários ou obras de fachada».

As suas propostas passam pela total cobertura das redes de saneamento e água potável; prioridade à pavimentação de ruas urbanas e acessos residenciais; reforço urgente da estrada de acesso ao mosteiro com a instalação de guardas de proteção, reparação de buracos e sinalização luminosa; e a criação de um Gabinete do Morador, com sessões mensais de auscultação pública para identificar e resolver queixas.

Estas propostas «alinham-se com o compromisso do CHEGA de uma governação próxima do povo (…) Arnoso deixará de ser esquecida – será revitalizada».