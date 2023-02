Famalicão registou o maior volume de negócios de sempre (2.616m€)

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Vila Nova de Famalicão registou, em 2022, o maior volume de negócios de sempre, e nos últimos dois anos, o concelho cresceu três vezes mais que a queda sofrida em 2020, aquando da pandemia Covid 19. No ano transato, atingiu 2.616 milhões em volume de negócios e mais 452 milhões de euros em exportações.

Desta forma, o município consolida a sua posição como o concelho mais exportador da região Norte e o terceiro mais exportador do país, logo a seguir a Lisboa e Palmela.

Assim, Vila Nova de Famalicão afirmar-se como uma verdadeira locomotiva do país, uma vez que conseguiu o feito de apresentar um saldo positivo de 886 milhões de euros (m€), resultado da diferença entre as exportações (2 616 062m€) e as importações (1 729 853m€). Isto num ano em que o país, apesar do número recorde de exportações, aumentou a sua dependência externa com as importações a superarem as exportações. A este nível, Vila Nova de Famalicão é o segundo município do ranking nacional com maior contributo líquido para a economia.

Para o presidente da Câmara, Mário Passos, «são números que nos enchem de orgulho», dando conta que esta prestação da economia famalicense «tem um contributo importante, e terá cada vez mais, de produtos de valor acrescentado, gerados a partir da investigação das empresas e centros tecnológicos sediados no próprio território, o que é uma garantia de mais e melhor emprego no futuro». É uma prestação que «valoriza o trabalho dos agentes económicos e as políticas que temos vindo a seguir», acrescenta.

A este propósito, refira-se que Vila Nova de Famalicão registava em finais de 2022 um número de desempregados (3 387) ao nível da pré-pandemia, o que equivale a uma taxa de desemprego na ordem dos 3,5%.

No que diz respeito ao peso dos vários setores nas exportações do município, os componentes para o automóvel representam o maior volume de negócios (1.201M€) mas o setor têxtil e vestuário teve no último ano um importante crescimento de 18,41%, que muito contribuiu para o aumento significativo das exportações no concelho (615.6M€). Ainda a este nível, os têxteis técnicos registaram um volume de negócios de 184.8M€, crescimento de 12% face a 2021.