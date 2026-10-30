Na noite do próximo domingo há um novo duelo entre o Braga e o Famalicão, este a contar para a 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Depois do encontro dos quartos de final da Allianz Cup, na noite desta quinta-feira, que os famalicenses venceram nas grandes penalidades, as equipas voltam a defrontar-se no Estádio Municipal de Braga.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até às 18 horas deste sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta sexta-feira).