Famalicão regressa a Macedo de Cavaleiros, agora para a Taça de Portugal de futsal

Foi sorteada, ao final da tarde desta terça-feira, a terceira eliminatória da Taça AF Braga. A ronda conta com a estreia dos clubes do Pró Nacional e os jogos estão agendados para os dias 9 e 10 de dezembro.

A AD Ninense vai jogar no reduto do Campelos, enquanto que a AD Oliveirense recebe o Figueiredo. O Bairro desloca-se a casa do Sobreposta, enquanto que o Joane recebe o Guisande.

O Lousado joga em Guimarães, com o Berço. O Delães, que ainda tem de disputar a eliminatória anterior com o Estrelas de Faro, em casa de vitória, visita o Santiago de Mascotelos.