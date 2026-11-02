O FC Famalicão está de regresso ao Estádio Municipal, onde não joga desde o dia 12 de outubro. O jogo é da décima primeira jornada da I Liga, tendo como adversário o Arouca. O jogo é às 20h45 e os bilhetes já estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 10 regularizada para a Bancada Nascente; público: 10 euros o bilhete.

A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4417

O FC Famalicão relembra que é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e que apenas os lugares anuais são transmissíveis

No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h45 e abertura de portas é às 19h15.