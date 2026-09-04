Na passada segunda-feira, no Parque da Ribeira, em Joane, os atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira deram as primeiras corridas da nova época desportiva.

Sob a orientação de Rosa Oliveira, as dezenas de atletas dos escalões de formação regressaram aos treinos num ambiente marcado pela alegria e entusiasmo, preparando mais uma temporada de aprendizagem, trabalho e evolução.

A escola tem um total de 65 atletas, de benjamins a veteranos, que avançam para a nova época «com a paixão pelo atletismo que caracteriza a família EARO. Que seja uma época repleta de conquistas, superação e muitos momentos felizes», são os votos expressos pela direção.