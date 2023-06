Famalicão: Regresso das visitas guiadas ao Castelo de Vermoim

“Pedras com História” está de regresso no dia 25 de junho, com início às 9h30, com local de encontro no final da Avenida do Casal. É a quinta edição das visitas guiadas ao Castelo de Vermoim.

Estão abertas as inscrições, através de email, com o nome completo, data de nascimento e número de contribuinte para jfvermoim@sapo.pt. Pode também optar por fazer a inscrição no atendimento da Junta de Freguesia. As inscrições são limitadas às primeiras 50 pessoas, maiores de 6 anos.

Desta vez, a caminhada está inserida nas comemorações do Dia da Freguesia, a que a Junta de Vermoim deu o nome de “Vermoim Medieval”. Estas comemorações incluem também a Mostra Comunitária.