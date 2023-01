Famalicão: Reinaldo Sousa Santos fala sobre a felicidade na Conferência em Educação

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estarão, em exposição e veneração, em várias paróquias do Arciprestado de VN Famalicão, nos primeiros dias de fevereiro.

A Cruz e o ícone de Maria chegam, via Arciprestado da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no dia 2 de fevereiro à igreja de Gondifelos onde, às 21h15, decorre uma celebração eucarística, com bênção das velas, e a Adoração à Cruz. No dia 3, os símbolos seguem para Vale S. Cosme, com momento de Oração às 9h15 e, às 9h30, decorre a peregrinação pelas paróquias.

Segue-se o Centro Paroquial de Riba de Ave, com momento de Oração às 15 horas e uma Via Sacra, às 17h30. No mesmo dia, às 19h30, também a igreja de Avidos é palco de momento de Adoração, ato que se repete no dia seguinte, às 11h30, na igreja nova de Antas. O acolhimento dos símbolos nesta paróquia decorre às 10 horas, no quartel dos BV Famalicão, seguindo em procissão até à igreja; às 13 horas, exposição e veneração dos símbolos. Neste mesmo dia, também o Mercado Municipal se associa a este momento com um Sunset com Maria, às 18 horas; às 21h30, sai deste local a peregrinação até à Igreja Matriz Nova.

Por último, no domingo, dia 5 de fevereiro, às 11h15, decorre uma eucaristia na Matriz Nova para celebração de envio dos Símbolos para o Arciprestado de Barcelos.

A Jornada Mundial da Juventude decorre em Lisboa, de 1 a 6 de agosto deste ano.