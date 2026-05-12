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Famalicão: Relatório da Comarca de Braga volta a defender criação de Juízos Centrais no Tribunal

Mais uma vez, o Relatório Anual da Comarca de Braga de 2025 defende a criação de Juízos Centrais Criminais e de Instrução Criminal em Vila Nova de Famalicão. Faz saber que o Juízo de Instrução Criminal constitui há muito uma necessidade premente da Comarca.

A juiz-presidente, Filipa Afonso Aguiar, sublinha que, «nos crimes de tráfico de droga, apesar de investigados em Famalicão, quando é necessária a intervenção do Juiz de Instrução Criminal, os inquéritos transitam, diariamente, entre Famalicão e os Juízos de Braga ou de Guimarães».

Sobre o edifício do Palácio da Justiça, diz que, «embora de construção recente, com todas as comodidades e espaço suficiente para albergar todas as valências, carece de obras de conservação e de manutenção periódicas, compreendendo operações que visam minimizar o ritmo da sua degradação, conforme referido em anteriores relatórios».

 

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Famalicão: Fragilidades masculinas debatidas na EB D. Sancho I

No âmbito do estudo da poesia de Antero de Quental, a Escola D. Sancho I promoveu uma tertúlia dirigida por Vítor Pereira, a propósito do tema “Luta Silenciosa: Fragilidades masculinas nos jovens”.

A sessão reuniu alunos das turmas do 11º ano do ensino profissional que debateram questões como a masculinidade tóxica, a agressividade associada aos padrões de género, a responsabilidade afetiva nas relações e os impacto emocional da repressão dos sentimentos nos jovens.

A atividade destacou-se como um momento de educação emocional sem preconceitos ou tabus.

 

Famalicão: “Caminhada Solidária pela Inclusão do Autismo” dia 27 de maio

A Educação Especial da Escola Básica Dr. Nuno Simões está a organizar uma Caminhada Solidária pela Inclusão do Autismo que vai decorrer no dia 27 de maio, com inicio às 21h30, no recinto da escola.

O percurso da caminhada será entre a Escola Básica Dr. Nuno Simões e o Agrupamento de Escolas D. Sancho I e a iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a importância da inclusão, da empatia e respeito pela diferença.

Famalicão: Biblioteca da EB 2,3 Júlio Brandão assinalou a Festa da Flor

No âmbito da Festa da Flor, iniciativa promovida pelo Município de Famalicão, a Biblioteca Escolar da EB 2,3 Júlio Brandão quis também associar-se à celebração tendo desenvolvido atividades diversas em torno da temática com a participação dos alunos.

O espaço encheu-se de cor, desenhos e poemas alusivos à festa da flor.

Famalicão: Didáxis alcança 5.º lugar no histórico Nacional de Veteranos por Equipas

No passado domingo realizou-se, em Vila Franca de Xira, a primeira edição do Campeonato Nacional de Veteranos por Equipas da história do xadrez português.

O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis foi o único representante do distrito de Braga, tendo alcançado o 5.º lugar. A equipa esteve ainda na luta pelo pódio, mas nas duas últimas sessões não conseguiu atingir esse objetivo.

A formação contou com Marco Pereira, que somou 4,5 pontos em 7 partidas e conquistou 44 pontos de Elo FIDE; Eduardo Viana, com 4 pontos em 7 jogos e ganho de Elo FIDE; o Mestre Nacional Paulo Pinho, também com 4 pontos em 7 partidas e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE; e ainda Vítor Carvalho, que terminou com 2 pontos em 7 jogos, registando uma perda de 2 pontos de Elo FIDE.

Disputou-se também, no dia 9 de maio e em Vila Franca de Xira, o Campeonato Nacional de Semirrápidas Jovens, competição onde a equipa esteve representada por Duarte Abreu, no escalão sub-18, e Gil Costa, em sub-20.

No escalão de sub-18, Duarte Abreu terminou na 11.ª posição, com 4 pontos em 8 possíveis e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE. Já Gil Costa, representante da equipa famalicense no escalão sub-20, classificou-se no 19.º lugar, registando uma perda de 8 pontos de Elo FIDE.

 

Famalicão: BE propõe à Câmara Municipal hasteamento e projeção da bandeira LGBTQIA+

O Bloco de Esquerda de Famalicão apresentou uma recomendação à Câmara Municipal para que hasteie a bandeira Arco-Íris do Orgulho LGBTQIAP+ no próximo domingo, Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia.

De acordo com o BE, «a visibilidade que a bandeira proporciona representa um passo importante na valorização da diversidade e na promoção da igualdade em Famalicão». Para além deste «ato simbólico», os bloquistas também solicitam ao Município que assinale a importância do mês de junho, «reconhecido mundialmente como o Mês do Orgulho». Para tal, propõe a realização de ações de sensibilização em escolas e serviços públicos, com o objetivo de promover a igualdade e a aceitação entre todos.

Entre outras propostas constantes da recomendação, o BE também desafia a Câmara Municipal para que coloque a cidade na Rede de Cidades Arco-Íris, «que conta com mais de 40 cidades, espalhadas pelo mundo, com políticas públicas específicas e boas práticas reconhecidas nas áreas da saúde, emprego, formação, habitação, combate à violência e que promovam a segurança, igualdade e a inclusão social da comunidade LGBTQIA+».

Os representantes do BE acreditam que «a visibilidade e o reconhecimento da comunidade LGBTQIAP+ são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O partido espera que a Câmara Municipal tome as medidas necessárias para que, no dia 17 de maio e durante todo o mês de junho, Famalicão se afirme como um modelo de suporte e inclusão para todos os seus cidadãos».

Recorde-se que desde abril deste ano é proibido hastear bandeiras de movimentos, partidos ou associações em edifícios públicos. A nova lei, aprovada por PSD, Chega e CDS, determina que apenas bandeiras institucionais podem ser exibidas e prevê multas até 4 mil euros.

 

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira despede-se na noite de sábado

A presente edição da I Liga termina no próximo sábado, 16 de maio, com a realização da jornada 34. O FC Famalicão recebe o Alverca, às 20h30, no Estádio Municipal. Recorde-se que a equipa de Hugo Oliveira ocupa o quinto lugar, com 53 pontos, mais três que o seu diretor perseguidor, o Gil Vicente.

A última ronda começa com a receção do campeão FC Porto ao Santa Clara e do Moreirense FC ao AFS, encontros com início marcado para as 15.30 horas.

Mais tarde, a luta pela manutenção no principal escalão do futebol português joga-se a partir das 18 horas, com quatro partidas, enquanto os lugares europeus e de acesso à Allianz CUP disputam-se com três jogos com pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.

Confira o calendário da última jornada:

Sábado, 16 de maio

Moreirense FC – AFS, 15h30 – V+

FC Porto – Santa Clara, 15h30 – SportTV

CD Nacional – Vitória SC, 18h00 – SportTV

Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18h00 – SportTV

FC Arouca – CD Tondela, 18h00 – SportTV

SC Braga – Estrela Amadora, 18h00 – SportTV

FC Famalicão – FC Alverca, 20h30 – SportTV

Sporting CP – Gil Vicente FC, 20h30 – SportTV

Estoril Praia – SL Benfica, 20h30 – SportTV