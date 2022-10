Famalicão: REN Corrida Pedome/Oliveira Santa Maria no dia 22 de outubro

Ricardo Ribas, André Silva, Sara Moreira e José Azevedo são padrinhos da sexta edição REN Corrida Pedome / Oliveira Santa Maria, marcada para o dia 22 de outubro, com partida e chegada na Subestação da REN de Riba de Ave, localizada em Oliveira Santa Maria.

Esta jornada de atletismo agrega, na presente edição, três momentos. A primeira corrida destinada a benjamins, infantis, iniciados e juvenis (m/f), uma oportunidade para as escolas de atletismo proporcionarem aos mais jovens uma experiência competitiva num registo popular, com muita animação e sem qualquer custo para as escolas ou atletas, cujas inscrições devem ser efetuadas online através do site: https://www.aabraga.pt/pt; depois, decorre a Caminhada Solidária Loving The Planet, com o propósito de, ao longo do percurso, cada um poder contemplar a natureza. Desta caminhada resulta, ainda, um apelo à sustentabilidade dado que será oferecida uma garrafa reutilizável. Terá uma distância aproximada de 5 km, sendo aberta a todos os participantes que se inscrevam atempadamente.

Por último, há a corrida principal, de juniores a veteranos (m/f), com prémios monetários para os vários escalões masculinos e femininos, e para as equipas mais numerosas. O percurso desta corrida segue pelas exigentes ruas de Pedome, mas o esforço será compensado com um bom lanche no final entre outras ofertas.

As inscrições para a corrida e caminhada devem ser feitas online através de https://www.cyclonessports.com/index.php/253-6-corrida-de-pedome

Também poderão efetuar inscrições presencialmente nas juntas de Freguesia de Pedome e Oliveira Santa Maria.

Na vertente solidária, por cada inscrição da corrida ou caminhada, 1 euro reverte diretamente para os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.