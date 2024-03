Famalicão: Renato Cunha é Rosto da Região Empreendedora Europeia e promete novas experiências

Renato Cunha é um dos nomes maiores da gastronomia nacional e um dos “Rostos da Região Empreendedora Europeia”. O chefe «inconformado» e sempre «à procura de novas coisas» ousou arriscar quando, em 2006, abriu as portas de um restaurante de alta cozinha longe dos importantes núcleos urbanos. Fê-lo em Portela de Santa Maria e, 18 anos decorridos, o Ferrugem é uma referência para a boa cozinha que lhe tem granjeado inúmeras distinções.

O projeto, agora mais condimentado com outras propostas, está «mais ousado, com uma visão mais crescida, adulta e madura» e sempre a sonhar com o futuro: o Ferrugem 2.0. O novo conceito, recentemente eleito pela Revista de Vinhos como “Restaurante do Ano”, prepara-se para reunir numa única identidade várias dinâmicas e projetos que têm como conceito base a circularidade. A par da experiência gastronómica à mesa do restaurante, Renato Cunha acrescenta, agora, “novas texturas” à marca Ferrugem, entre elas o alojamento local e a vivência da ruralidade, cozinhando em fogo lento e ao ar livre na iniciativa “Ir Com Sede ao Pote”, também ela já distinguida como Experiência Turística de 2022 nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho.

São, assim, «muitas ideias» para concretizar a partir de Famalicão, afinal, a zona de conforto de Renato Cunha. Um conforto que o desassossega «todos os dias. Sou um inconformado à procura de novas coisas. Sempre acreditei que era possível sonhar aqui e é em Famalicão que quero continuar a imprimir os meus projetos mais ambiciosos». Uma ambição com base local. Como diz o chefe, «a técnica é universal, mas o produto é local. Recorro, cada vez mais, aos produtores locais onde procuro e encontro um produto autêntico e genuinamente bom», explica.

O percurso deste famalicense e da marca – Ferrugem – mereceram a atenção do presidente da autarquia famalicense que apontou Renato Cunha como um dos rostos de Famalicão Região Empreendedora Europeia. «O Ferrugem celebra este ano a maioridade, está na flor da idade e acaba de tirar a carta para novos voos. O Renato Cunha é um dos nomes maiores da cozinha contemporânea portuguesa e um rosto incontornável da força empreendedora de Vila Nova de Famalicão», reconhece Mário Passos no final de mais um Roteiro “Os Rostos da EER”. Esta iniciativa decorre ao longo do ano, dando a conhecer muitos dos homens e mulheres que ajudam a posicionar Vila Nova de Famalicão «como uma das maiores e mais pujantes economias do país e a impulsionar o ADN empreendedor do concelho».

António Braz Costa, diretor-geral do CITEVE e CeNTI, e Ana Patrícia Correia, da Marupiu – Pâtisserie foram os dois outros nomes até agora apontados pela autarquia.