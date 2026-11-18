Foram inauguradas, no passado sábado, as obras de reabilitação da sede do Agrupamento 133 de Mogege que tem agora melhores condições para as atividades escutistas e para receber a comunidade em geral.

A intervenção serviu para modernizar o edifício, garantir melhores condições de conforto e segurança, numa obra apoiada pelo Município.

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O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, vê o escutismo como “uma identidade famalicense e é uma verdadeira escola que confere competências fundamentais para que possamos ter crianças e jovens com projetos de vida de enorme sucesso”.

Andreia Ferreira, chefe do Agrupamento, destacou a dimensão humana e comunitária do espaço “uma sede não ganha vida pelas suas paredes, portas ou janelas, mas pelas pessoas que a frequentam, pelas experiências que nelas partilham e pelos valores que aqui se transmitem”, reafirmando o compromisso de “continuar a trabalhar para que o agrupamento continue a crescer e a deixar a sua marca na vida dos jovens”.

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O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Serafim, agradece “a constante disponibilidade do agrupamento para ceder a sede à população na realização de eventos e diversas atividades”.