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Famalicão: Renovação «é um momento de grande felicidade e orgulho» para Hugo Oliveira

O treinador do FC Famalicão fala da renovação com o FC Famalicão, até 2028, como «um momento de grande felicidade e orgulho», por dar continuidade «a um projeto numa casa que me recebeu de uma forma muito aberta e feliz», admitiu o técnico. Por isso, continuar por Famalicão é «um passo natural».

Agradecido por o clube «criar condições para que a equipa técnica possa trabalhar de forma tranquila e segura», Hugo Oliveira promete prosseguir «e ajudar» no desenvolvimento desportivo porque, sinaliza, «partilhamos um sentimento de harmonia e sintonia em relação à forma de jogar e de potenciar o talento que os nossos jogadores têm».

A continuidade eleva, reconhece, «a nossa responsabilidade para o muito que ainda teremos a fazer neste clube», garantindo que «a única coisa que prometemos é continuar a trabalhar de uma forma muito vincada pelo desenvolvimento do clube e do projeto».

O presidente da SAD, Miguel Ribeiro, nota que a renovação «configura a continuidade da nossa confiança no valor do mister e da equipa técnica. Têm aportado uma força e um valor imensos ao nosso projeto, pois temos crescido no nosso jogo e na valorização dos nossos jogadores». O dirigente elogia «o compromisso do treinador com o projeto» e revela-se «muito satisfeito pelo facto de esta ligação ter catapultado o clube para um patamar de excelência».

Miguel Ribeiro acrescenta que o futuro passa por continuar a fazer crescer o clube a vários níveis, quer da equipa principal quer da formação. «A equipa principal tem lutado sempre por objetivos e isso faz-nos crescer», convicto que «o caminho estruturado que está a ser construído vai permitir estar mais perto de concretizar as metas que pretendemos no futuro», finaliza o presidente da SAD.

A história de Hugo Oliveira no FC Famalicão

Chegado em dezembro de 2024, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal, Hugo Oliveira liderou o plantel para um final de temporada passada tranquilo e na presente edição da I Liga, com o quinto lugar e 45 pontos, “ameaça” levar o clube à Europa.

Esta temporada Hugo Oliveira cumpriu 50 jogos no comando técnico e do seu percurso fazem parte várias marcas relevantes. Detém a maior percentagem de vitórias (43,85%) do clube na I Liga e é o terceiro na lista de treinadores com mais jogos na liderança da equipa no campeonato principal.

Depois de na época passada ter igualado o registo histórico no que concerne ao número de jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, o treinador conduziu recentemente a equipa a duas novas “marcas”. A vitória sobre o Nacional, na última jornada, foi a quinta consecutiva em encontros da I Liga, num registo ímpar na história do emblema. Este triunfo valeu, também, a obtenção de outra marca relevante; a equipa terminou o 14.º encontro sem sofrer golos na presente edição do campeonato, sendo o melhor registo de sempre do clube em termos de ‘clean sheets’ em jogos do principal escalão do futebol nacional.

Aos 46 anos e natural das Termas de S. Vicente, em Penafiel, foi treinador de guarda-redes de equipas técnicas de Jorge Jesus, no Benfica, e depois fez o seu caminho, sempre como adjunto, em Inglaterra, com Marco Silva, de onde saiu, quando estava ao serviço do Fulham, na época 24/25.

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Incidente com substância perigosa na N204/5 em Avidos

Ontem à tarde, um contentor contendo um “produto muito corrosivo” caiu de um camião na Estrada Nacional 204, em Avidos, Famalicão, provocando um derrame que levou à intervenção imediata das autoridades.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão enviaram três viaturas para o local, contando com o apoio da GNR, da Proteção Civil Municipal e dos técnicos da empresa RNM, que ajudaram na trasfega da substância.

Não foram registados feridos durante o incidente.

Imagem: B.V.Famalicão

Famalicão: Hugo Oliveira renova até 2028

Hugo Oliveira renovou contrato com o FC Famalicão até 2028. Chegado em dezembro de 2024, naquela que é a sua primeira experiência enquanto treinador principal, Hugo Oliveira implementou uma ideia de jogo, sem medo de apostar em jovens jogadores, e liderou o plantel para um final de temporada passada tranquilo e na presente edição da I Liga, com o quinto lugar e 45 pontos, “ameaça” levar o clube à Europa.

Esta temporada Hugo Oliveira cumpriu 50 jogos no comando técnico e do seu percurso já constam várias marcas relevantes. Detém a maior percentagem de vitórias (43,85%) do clube na I Liga e ocupa a terceira posição na lista de treinadores com mais jogos na liderança da equipa no campeonato principal.

Depois de na época passada ter igualado o registo histórico no que concerne ao número de jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, o treinador conduziu recentemente a equipa a duas novas “marcas”. A vitória sobre o Nacional, na última jornada, foi a quinta consecutiva em encontros da I Liga, num registo ímpar na história do emblema. Este triunfo valeu, também, a obtenção de outra marca relevante; a equipa terminou o 14.º encontro sem sofrer golos na presente edição do campeonato, sendo o melhor registo de sempre do clube em termos de ‘clean sheets’ em jogos do principal escalão do futebol nacional.

Aos 46 anos e natural das Termas de S. Vicente, em Penafiel, foi treinador de guarda-redes de equipas técnicas de Jorge Jesus, no Benfica, e depois fez o seu caminho, sempre como adjunto, em Inglaterra, com Marco Silva, de onde saiu, quando estava ao serviço do Fulham, na época 24/25.

 

Junta de Castelões inicia hoje visitas de proximidade aos moradores

A Junta de Freguesia de Castelões inicia hoje, sábado, 28 de março, um conjunto de visitas regulares pela freguesia, com o objetivo de ouvir os moradores, identificar problemas e encontrar soluções em conjunto.

A primeira ação decorre a partir das 15h00, na Rua da Liberdade, no lugar de Castelões. Esta iniciativa de proximidade pretende levar a Junta ao encontro das pessoas, reforçando o diálogo e a participação da comunidade.

Cada visita terá três momentos: uma caminhada pelas ruas para observar de perto as situações, uma conversa informal com os moradores e o registo das preocupações e propostas apresentadas.

Nova rotunda assinala 80 anos da Continental em Famalicão

Foi inaugurada, na fronteira entre as freguesias de Ribeirão e Lousado, a nova “Rotunda do Pneu Agrícola”, uma infraestrutura que reforça a ligação entre dois territórios fortemente marcados pela presença da Continental Mabor.

A obra surge num ano simbólico para a empresa, que assinala 80 anos desde o início da produção de pneus em Vila Nova de Famalicão. A escolha do nome e do elemento central da rotunda pretende destacar essa herança industrial e a importância da fábrica para o desenvolvimento local.

Durante a inauguração, Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor, e Leonel Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão, sublinharam o impacto profundo que a empresa teve na transformação destas comunidades. Até 1946, recordaram, tratavam-se de zonas marcadamente rurais, cuja realidade mudou significativamente com a instalação da unidade industrial no concelho.

Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.

Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.