A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informou que os serviços operacionais de abastecimento de água vão realizar, na noite desta segunda-feira, uma reparação de caráter urgente na conduta geral de abastecimento situada na Rua Conselheiro Santos Viegas. Os trabalhos terão início às 22h30, com conclusão prevista para as 03h00.

Esta interrupção temporária do abastecimento irá afetar diversos locais da cidade e da freguesia de Gavião, nomeadamente a Rua Ana Plácido, Rua Conselheiro Santos Viegas, Rua São João de Deus, Rua Artur Cupertino de Miranda, Rua Senador Sousa Fernandes, Avenida Carlos Bacelar, Zona do Talvai, Zona do Vinhal, Rua Adriano Pinto Basto, Rua Camilo Castelo Branco, Rua Augusto Correia, Rua Norton de Matos, Rua Vasco de Carvalho, Rua Fernando Pessoa, Rua Vieira da Silva, Rua Sebastião Carvalho, Rua da Seara, Rua Poça do Pisco, Praceta Silvério de Freitas, Rua Ramalho Ortigão, Rua de Mões, Rua Manuel Trovisqueira, Rua João Pinto de Azevedo, Rua do Pinheirinho, Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, Rua de São Vicente, Rua do Eixo Atlântico, Rua 20 de Junho, Rua de Gábila, Rua Central de Bairro, Rua da Alegria e Rua dos Castanheiros.