Vila Nova de Famalicão vai ter o abastecimento de água cortado esta segunda-feira, 23 de novembro, à noite, devido a uma reparação de caráter urgente na conduta geral, na Rua Conselheiro Santos Viegas.
A intervenção, da responsabilidade dos serviços operacionais do Município, arranca às 22h00 e deverá estar concluída às 03h00. O corte é necessário para que os trabalhos decorram em segurança e com a maior brevidade possível.
Os locais afetados, na cidade e na freguesia de Gavião, são os seguintes:
- Rua Ana Plácido
- Rua Conselheiro Santos Viegas
- Rua São João de Deus
- Rua Artur Cupertino de Miranda
- Rua Senador Sousa Fernandes
- Avenida Carlos Bacelar
- Zona do Talvai
- Zona do Vinhal
- Rua Adriano Pinto Basto
- Rua Camilo Castelo Branco
- Rua Augusto Correia
- Rua Norton de Matos
- Rua Vasco de Carvalho
- Rua Fernando Pessoa
- Rua Vieira da Silva
- Rua Sebastião Carvalho
- Rua da Seara
- Rua Poça do Pisco
- Praceta Silvério de Freitas
- Rua Ramalho Ortigão
- Rua de Mões
- Rua Manuel Trovisqueira
- Rua João Pinto de Azevedo
- Rua do Pinheirinho
- Avenida Engenheiro Pinheiro Braga
- Rua de São Vicente
- Rua do Eixo Atlântico
- Rua 20 de Junho
- Rua de Gábila
- Rua Central de Bairro
- Rua da Alegria
- Rua dos Castanheiros
O Município agradece a compreensão de todos e lamenta os incómodos que a situação possa causar.