Vila Nova de Famalicão vai ter o abastecimento de água cortado esta segunda-feira, 23 de novembro, à noite, devido a uma reparação de caráter urgente na conduta geral, na Rua Conselheiro Santos Viegas.

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A intervenção, da responsabilidade dos serviços operacionais do Município, arranca às 22h00 e deverá estar concluída às 03h00. O corte é necessário para que os trabalhos decorram em segurança e com a maior brevidade possível.

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Os locais afetados, na cidade e na freguesia de Gavião, são os seguintes:

Rua Ana Plácido

Rua Conselheiro Santos Viegas

Rua São João de Deus

Rua Artur Cupertino de Miranda

Rua Senador Sousa Fernandes

Avenida Carlos Bacelar

Zona do Talvai

Zona do Vinhal

Rua Adriano Pinto Basto

Rua Camilo Castelo Branco

Rua Augusto Correia

Rua Norton de Matos

Rua Vasco de Carvalho

Rua Fernando Pessoa

Rua Vieira da Silva

Rua Sebastião Carvalho

Rua da Seara

Rua Poça do Pisco

Praceta Silvério de Freitas

Rua Ramalho Ortigão

Rua de Mões

Rua Manuel Trovisqueira

Rua João Pinto de Azevedo

Rua do Pinheirinho

Avenida Engenheiro Pinheiro Braga

Rua de São Vicente

Rua do Eixo Atlântico

Rua 20 de Junho

Rua de Gábila

Rua Central de Bairro

Rua da Alegria

Rua dos Castanheiros

O Município agradece a compreensão de todos e lamenta os incómodos que a situação possa causar.