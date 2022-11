Famalicão representado na maior feira mundial de materiais e acessórios para desporto

No dia 23 de novembro decorreu a apresentação dos vários grupos/equipas de desporto escolar do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, apadrinhados por vários elementos do futebol de formação do F. C. Famalicão. Perante bancadas repletas de alunos e professores foram apresentadas as várias equipas, bem como os professores responsáveis e parceiros desportivos.

Nos discursos, de Helena Pereira, diretora do Agrupamento, do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, e de Isabel Columbano, Coordenadora do desporto escolar, foi vincada a importância da prática desportiva, designadamente em contexto escolar, como fundamental no bem-estar e na formação integral dos jovens. Depois destas intervenções decorreu uma sessão fotográfica das várias equipas, terminando com uma foto de grupo demonstrativa da dinâmica e entusiasmo com que se vive o desporto na D. Sancho I.

Os responsáveis escolares agradecem a todos os que dão corpo e dimensão ao projeto, bem como ao “sponsor” – Bazar Desportivo – por, mais uma vez, colaborar com o desporto escolar deste agrupamento.