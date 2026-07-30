Ao final da tarde desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, está em Fradelos para inaugurar as obras de ampliação e requalificação da Casa da Cultura de Fradelos

As obras, que resultam de um investimento municipal de 66 mil euros, permitiram a criação de duas novas salas para aulas de música e atividades, bem como um pequeno auditório. Também foram reforçadas as condições de utilização do espaço que se encontra ao serviço das associações culturais da freguesia de Fradelos. A intervenção incluiu na execução de paredes interiores em alvenaria, novos pavimentos e tetos, a instalação das redes de abastecimento de água e elétrica, a colocação de equipamentos sanitários e a renovação da cobertura, executada em estrutura metálica revestida com painel isotérmico.

A Junta de Freguesia considera que esta intervenção «reforça a aposta na cultura, no associativismo e no desenvolvimento da freguesia».