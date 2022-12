Famalicão: Resgatado homem caiu ao Rio Este em Nine

A voz de Carla Castro e a viola de Filipe Miranda, dois enfermeiros, deram o mote, com três canções sobre o amor, para a campanha que o Centro Hospitalar do Médio Ave apresentou, na tarde desta quarta-feira, no hospital de Santo Tirso, e que amanhã, ao final do dia, às 18 horas, decorre na unidade de Famalicão.

Cantar e celebrar o amor para combater a violência, tendo como mote o ditado “Amor com Amor se Paga”, visa alertar a comunidade para «um problema grave que, infelizmente, tornou-se mais visível pelo episódio que aconteceu no CHMA», recorda António Barbosa.

A campanha, que agora se inicia, não tem fim à vista, sendo vontade e intenção de quem a promove de que perdure no tempo para alertar e consciencializar todos «para que se evitem situações lamentáveis, que não haja lugar à intolerância e que vingue a compreensão e respeito entre todos», sublinha o presidente do Conselho de Administração do CHMA. Outdoors, página no Facebook e Instagram, difusão de informação, tudo serve para desenvolver esta campanha que tem o apoio dos municípios de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, bem como de várias empresas.

Desde de que aconteceu o episódio de violência nas urgências do hospital de Famalicão, em fevereiro de 2022, «os nossos profissionais mobilizaram-se para lidarmos com estas situações», e daí nasce esta iniciativa. Este trabalho, feito dentro de portas, «ganha agora eco e notoriedade pública, chamando a atenção da comunidade que nos rodeia e servimos», frisa António Barbosa que assinala que «a demora, que acontece, ou qualquer insatisfação das pessoas que são atendidas, não justificam estes atos. Temos que colaborar uns com os outros, com respeito mútuo entre todos, para que se evitem situações desagradáveis e profundamente lamentáveis». Além do mais, acrescenta António Barbosa, «não queremos apontar responsáveis ou ilibarmo-nos de qualquer responsabilidade, apenas queremos e desejamos que impere nesta relação o cuidado e a compreensão para que a relação entre todos seja mais serena».

Por outro lado, a prestação de cuidados de saúde, o convívio permanente com situações de doença e acidente, o necessário estabelecimento de prioridades e a gestão das emoções são também uma realidade com a qual os profissionais de saúde convivem diariamente. Razões que também justificam este projeto que alerta todos para a importância de cuidarem de quem os cuida, e também os profissionais do Centro Hospitalar para a força que necessitam nesta difícil e complexa missão de prestar cuidados de saúde.

Na sessão tomou também a palavra o vereador da Câmara de Santo Tirso. O autarca fala da violência em contexto hospitalar como «algo que urge resolver, pelo que esta campanha deve chegar a todos», frisou. De resto, José Pedro Machado confirmou que «as pessoas gostam do serviço, mas há sempre exceções. Esta é uma boa campanha que se apresenta dinâmica», elogiou.

A campanha foi desenvolvida pela agência de publicidade MCS Design. Mónica Costa explicou o desenvolvimento da mesma, criando uma campanha que transmite um lado mais alegre e mais divertido, «mas que a todos conduz para a realidade»

«Cantar ao desafio», «Quem vê caras, não vê corações», «Meter os pés pelas mãos» ou «Chegar a roupa ao pelo» são algumas das frases que acompanham este “Amor com Amor se Paga»