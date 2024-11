Famalicão: Residência de Estudantes estará pronta no próximo ano

O Partido Socialista voltou a sugerir, desta feita na reunião de Câmara da passada semana, a criação de um movimento cívico pela construção de um novo hospital, por entender que o atual «não serve o concelho».

O líder do PS esclareceu que seria um movimento de debate, aberto a todas as forças políticas, movimentos associativos e à sociedade civil, «para que seja possível consensualizar um plano estratégico que viabilize a concretização do grande objetivo de equipar o nosso concelho e a região com um hospital de última geração, sempre tendo em conta as necessidades atuais dos famalicenses em matéria de cuidados de saúde e fatores como a qualidade de vida dos famalicenses, a demografia e a atratividade do território», disse Eduardo Oliveira.

Recorde-se que o líder da Concelhia socialista e novamente candidato do partido às Autárquicas do próximo ano, já tinha feito esta proposta aquando da campanha em 2021. Eduardo Oliveira lembra que «enquanto profissional de saúde e responsável político, tenho pugnado pelo reforço da capacidade instalada, pela dignificação dos seus profissionais e pela melhoria das respostas e alargamento da oferta do Serviço Nacional de Saúde que serve a comunidade famalicense».

O PS de Famalicão insiste que será uma forma de pressionar o Governo que é quem tem responsabilidades na matéria e, acrescenta Eduardo Oliveira, é urgente um novo espaço hospitalar «que vai melhorar os serviços públicos de saúde, não só do concelho de Famalicão, mas também do território do Médio Ave que integra, também, os concelhos de Santo Tirso e da Trofa», garante.

Na perspetiva do presidente da concelhia socialista, «a saúde é sempre um investimento prioritário porque garantir saúde a todos é garantir mais melhor qualidade de vida».