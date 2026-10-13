A Residência de Estudantes de Vila Nova de Famalicão está entre os finalistas dos Prémios do Imobiliário 2026, organizados pelo Expresso e pela SIC Notícias. O projeto, da autoria do arquiteto Carlos Pedro Oliveira, concorre na categoria de Reabilitação e Reconstrução, na área das residências para estudantes.

O edifício, construído em 1961 para acolher os Bombeiros Voluntários, situa-se no centro da cidade e foi alvo de uma intervenção de reabilitação e ampliação do espaço. A residência tem capacidade para acolher 91 estudantes, distribuídos por 53 quartos.

Os Prémios do Imobiliário distinguem projetos que se destacam pela qualidade e inovação na construção e a ‘Vila’ integra um grupo de quatro projetos de arquitetura portugueses finalistas desta edição. Os restantes nomeados são o MS Collection Arouca, o Metyis Digital Campus, em Gondomar e a Quinta dos Carvalhos, em Leiria.