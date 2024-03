Famalicão: Residência Universitária começa a ser construída na próxima semana

As obras de construção da futura Residência Universitária de VN Famalicão começam na próxima semana, embora o ato formal de lançamento da primeira pedra esteja marcado para o dia 15 de março. A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal, na noite desta quinta-feira. Mário Passos falava no decurso da Assembleia Municipal nas informações prestadas aos deputados.

Mário Passos referiu que a Residência Universitária «é um sonho que, brevemente, será concretizado. Trata-se de uma infraestrutura importante para o futuro do concelho, que permitirá dar melhores condições aos estudantes universitários que escolhem Famalicão para realizar a sua formação superior», assinalou o autarca.

Recorde-se que a infraestrutura ficará instalada no atual edifício dos serviços municipais de Ambiente, junto à Praça D. Maria II, e envolverá um investimento na ordem dos 4,8 milhões de euros. A intervenção contempla a reabilitação e adaptação do edifício principal e a construção de um novo bloco especialmente projetado para fins habitacionais.

Será a primeira residência a ser edificada no município para dar resposta às quatro instituições de Ensino Superior fixadas no concelho: Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Universidade do Minho e Universidade Lusíada.

Após a reabilitação e ampliação do edifício, este terá capacidade para instalar 91 residentes, distribuídos por 53 quartos com cinco tipologias diferentes, incluindo quartos e estúdios simples e duplos e quartos adaptados para pessoas com mobilidade condicionada. Para além das unidades habitacionais, o edifício contemplará ainda diversas áreas funcionais, como receção, sala de estudo, espaço de refeição e convício internos e externos, cozinhas, instalações sanitárias, salas técnicas, área de apoio ao pessoal, áreas de gestão, armazenamento e garagem/oficina para bicicletas.

A futura residência dedicará 81% da sua capacidade aos estudantes bolseiros deslocados, o que corresponde a 74 camas.

Este é um investimento financiado pelo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em parceria com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

Recorde-se que em virtude da instalação do equipamento, a Câmara Municipal transferiu os serviços do Ambiente para as antigas instalações do Serviço de Finanças da cidade, na Rua Ernesto de Carvalho.